Com novelas, emissora do Grupo Record busca atrair público no interior de SP

Com a contratação de novo diretor comercial Carlos Clemente, a Rede Família, emissora do Grupo Record, se prepara para expandir e ser mais conhecida no interior de São Paulo. A exibição de duas grandes novelas na grade da programação é o começo dessa nova fase. Em março estreiam as tramas “Cidadão Brasileiro” – escrita por Lauro Cesar Muniz, a novela deve ocupar o horário das 20h de segunda a sexta – e “Pecado Mortal”, de Carlos Lombardi e que será exibida às 14h. A emissora já exibe a série A3 do Campeonato Paulista aos sábados, e há planos para que um novo jornal no começo da tarde seja produzido, sob o título provisório de “Edição da Tarde”. Atualmente, a Rede Família atinge 58 cidades (7 milhões de telespectadores) do interior de São Paulo. A perspectiva é aumentar esse número até o meio do ano. Pela parabólica digital, a emissora pode ser sintonizada por 25 milhões de lares.