Com nova trend em ascensão, Kevin O Chris lança ‘Quebrando Tudo’

A nova trend do momento já tem nome: “Quebrando Tudo”. A faixa escrita e produzida por Kevin O Chris, que chegou em todas as plataformas digitais nesta quarta-feira, 24 de agosto, já está contagiando o TikTok e o público amante das dancinhas.

O funkeiro vem dominando os charts: Top Viral, Top Brasil e Top Portugal no Spotify e acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais e 3 bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Nascido e criado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Kevin O Chris é o dono de alguns dos maiores hits do segmento e o primeiro funkeiro a realizar uma produção audiovisual na Europa, com a gravação do DVD “Sonho de Garoto”, em Portugal.

O canal do YouTube do cantor e produtor musical tem mais de 3,14 milhões de inscritos e ainda registra um total de mais de 940 milhões de visualizações acumuladas em seus vídeos.