Com nova pintura, Williams lança carro para 2020

ROMA, 17 FEV (ANSA) – Buscando ser mais competitiva na temporada de 2020 da Fórmula 1 (F1), a Williams lançou nesta segunda-feira (17) o FW43, o novo monoposto da equipe que será guiado pelos jovens George Russell e Nicholas Latifi.

A Williams foi a lanterna do mundial de construtores por duas temporadas consecutivas. Em 2019, o time conquistou apenas um ponto, com o polonês Robert Kubica, no Grande Prêmio da Alemanha, onde terminou em 10º.

Para sair do fundo do poço, a Williams inovou no visual do FW43.

Além das tradicionais cores azul e branca, destaca-se também o vermelho, cor que o time britânico não usa desde 1999, quando ainda era parceiro da marca Winfield.

“Nós passamos algum tempo corrigindo pontos fracos e nos asseguramos de que estamos com as pessoas, estruturas e equipamentos certos para entregar carros competitivos. Estamos comprometidos com a reconstrução da Williams e com performances competitivas. Dessa forma, nossa campanha de 2020 é sobre fazer progresso. O espírito lutador ainda está muito vivo e, esse ano, todos vão continuar nessa luta até voltarmos para onde queremos estar”, disse Claire Williams, chefe da equipe.

Além da Williams, as equipes da Ferrari, Red Bull Racing, McLaren Mercedes e Alpha Tauri também já apresentaram seus monopostos.(ANSA)