Com nova família, Rafael Cardoso diz que não tem permissão para ver filhos com Mari Bridi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2024 - 15:14 Para compartilhar:

O ator Rafael Cardoso, de 38 anos, usou as redes sociais recentemente para fazer um desabafo sobre o relacionamento com seus dois primeiros filhos. Ele é pai de Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4, de seu casamento com Mari Bridi; além de Helena, de 11 meses, do atual namoro com a psicóloga Carol Ferraz.

Em post no Instagram, Rafael compartilhou uma foto de Carol e Helena e se declarou: “Hoje o dia começa com agradecimento. Por nunca soltar minha mão, por ser porto, morada! Serem”.

Frente às críticas nos comentários, o ator se justificou: “Lembrando para os amigos que, se não estou convivendo diretamente com meus outros filhos, não é porque não quero! Então parem de comentar asneiras no perfil nos comentários!” E complementou: “Só não os vejo porque não deixam. Se não, estava vendo”.

Vale lembrar que Rafael foi casado com Mari Bridi por 15 anos e teve separação polêmica em 2022.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cardoso (@rafaelcardoso9)