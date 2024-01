Com nome sujo no Serasa, Suzane von Richthofen é acusada de enganar clientes de sua loja

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/01/2024 - 2:11 Para compartilhar:

Suzane von Richthofen voltou a protagonizar polêmicas após a notícia de seu endividamento. Dessa vez, ela está sendo acusada de enganar consumidores de sua loja, Su Entrelinhas. Isso porque, desde que engravidou, Suzane não confecciona mais os artesanatos da marca. Atualmente, ela está no sétimo mês de gestação e espera uma menina com o médico Felipe Zecchini Muniz.

Segundo a coluna de Ullisses Campbell no “O Globo”, o que antes era feito à mão por Suzane agora é confeccionado por uma equipe de três costureiras comandada por sua ex-cunhada, Josiely Olberg. A mudança, no entanto, não foi informada aos clientes, que compraram acreditando que as peças teriam sido manuseadas pela ex-detenta.

A farsa foi descoberta por Pamela Siqueira, uma cliente que notou que o endereço do remetente de sua encomenda ficava em Angatuba, no interior de São Paulo. À época, no entanto, Suzane já estava morando com o noivo em Bragança Paulista, a 270 km de distância da cidade. No endereço escrito na encomenda funciona o escritório de advogados responsável por defender Suzane em sua execução penal e em outros interesses.

“Me senti ludibriada duas vezes. Primeiro porque achava que a encomenda chegaria antes do Natal. Segundo porque ela não customizou a sandália, como havia dito. Mas resolvi apagar a queixa porque tenho medo da Suzane. Até porque ela tem o meu endereço, né?”, detalhou Pamela, que fez uma reclamação nas redes sociais quando percebeu a enganação.

No Instagram da marca, no entanto, ainda é possível ver stories que afirmam que Suzane é a responsável pela confecção de todos os produtos. Por lá, clientes chegam a pedir que os produtos sejam autografados, o que é negado por Josiely.

