Com nível do Guaíba reduzido, 1,8 mil vítimas devem deixar abrigos no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 22:23 Para compartilhar:

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul estima que, em cerca de 24 horas, entre ontem e hoje, 1.783 pessoas puderam deixar os abrigos que reúnem os mais afetados pelas enchentes.

De acordo com os registros divulgados neste sábado pela manhã, o total de pessoas em abrigos é de 37.812 pessoas, em comparação às 39.595 pessoas de sexta-feira.

Em nota da Secretaria de Comunicação Social, o governo federal relacionou a informação à redução do nível dos rios que inundaram o Estado. Hoje, o nível do lago Guaíba, em Porto Alegre, ficou abaixo da cota de inundação pela primeira vez em um mês. Desde o dia 2 de maio o Guaíba não ficava abaixo do nível de inundação, de 3,60. Às 18h15, o nível chegou a 3,55.