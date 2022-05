Com Niko na lista e três novas baixas, Botafogo divulga relacionados para o jogo contra o Coritiba Diego Loureiro, Joel Carli e Vinícius Lopes não treinaram na última sexta-feira e desfalcam o Botafogo diante do Coritiba

O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Coritiba, que acontece às 16h deste domingo, no Couto Pereira, pela oitava rodada do Brasileirão. Dentre os nomes, a principal novidade é a presença de Niko Hämäläinen, lateral-esquerdo finlandês que disputou apenas uma partida com a camisa do Alvinegro desde que chegou por empréstimo.





Por outro lado, o técnico Luís Castro seguirá sem contar com Gustavo Sauer. O camisa 10, que não atua desde o jogo contra o Flamengo, voltou a treinar com o grupo nesta semana, mas voltou a sentir dores no tornozelo e ficou de fora.

Além do atacante, Joel Carli, Diego Loureiro e Vinícius Lopes, que também não treinaram na última sext-feira, conforme noticiou o “ge”, não foram relacionados.

Dessa forma, os quatro se juntarão a Rafael, Carlinhos e Philipe Sampaio como desfalques. Os dois primeiros ainda não estrearam no Brasileirão, enquanto o zagueiro se recupera de uma lesão de ligamento no joelho direito.

VEJA OS RELACIONADOS DO BOTAFOGO

Atletas relacionados para o jogo com o Coritiba! ⚽️ #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/fMszSOn706 — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 28, 2022

Relacionados do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

