Com Neymar na Arábia Saudita, Bruna Biancardi tenta se adaptar à cultura: ‘Difícil para mim’

Neymar deixou o PSG e é o mais novo contratado do Al-Hilal, time da Arábia Saudita. Por isso, o brasileiro deixou a França e se mudou com a namorada, Bruna Biancardi, para o país do Oriente Médio. Por lá, a cultura extremamente conservadora e religiosa está sendo um desafio para a influenciadora digital, que está à espera da primeira filha do casal.

No Instagram, na madrugada deste sábado, 19, Bruna comentou o assunto em uma sequência de stories. “Acabei de chegar. Não sei ainda muita coisa, li um pouco sobre a cultura, mas preciso me aprofundar. Com o passar dos dias vou descobrindo como tudo funciona por aqui e contar tudo para vocês”, começou.

Na ocasião, a influenciadora usava um macacão tomara que caia e precisou cobrir os ombros com um lenço, em respeito à cultura local. “Sobre a roupa, pelo que eu entendi, estrangeiros não são obrigados a usar véu, mas precisamos cobrir os ombros e os joelhos. Por respeito mesmo. Algo que é difícil pra mim, porque estou grávida. Nem tudo cai bem”, relatou.

