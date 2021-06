Com Neymar e companhia, SBT cresce com Copa América, mas Globo vence pela terceira vez Emissora de Silvio Santos só ficou novamente atrás da Rede Globo

A transmissão de Brasil e Colômbia pela Copa América rendeu bons números para a SBT, detentora dos direitos televisivos do torneio. Entretanto, a audiência da emissora de Silvio Santos não foi capaz de superar a Rede Globo. O gol de Casemiro no apagar das luzes fez com que o SBT garantisse 13,1 pontos de média, seu segundo melhor resultado até então, e pico de 17,7 pontos, segundo dados do “Uol”.

A estratégia da Globo deu certo. Com o “Jornal Nacional” e o capítulo estendido de “Império”, a emissora carioca atrapalhou o crescimento do SBT com a cobertura do jogo do Brasil, iniciada ás 20h40. Assim, a Globo liderou com folga nesta quarta-feira. Com bola rolando, a rede carioca alcançou 26,5 pontos na média.

Entretanto, o SBT cresceu e ameaçou a concorrente a partir da exibição do reality global “Mestre do Sabor”. Os 10 minutos acrescidos pelo árbitro Néstor Pitana e o gol decisivo de Casemiro no apagar das luzes beneficiaram o resultado do SBT. A estreia da Seleção Brasileira segue como melhor resultado do SBT com a Copa América. Ás 18h de um domingo, a emissora fez 14 pontos de média.

Apesar do sonho distante de assumir a liderança em audiência, a emissora de Silvio Santos pode comemorar um feito. Pela primeira vez a Copa América superou a Record e sua novela “Gênesis”.

