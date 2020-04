Com Nenê e Everton Ribeiro, torneio de videogame receberá doações contra covid-19

Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, atletas, clubes e entidades estão se mobilizando para ajudar comunidades carentes. Com apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), foi organizado um torneio beneficente online de Pro Evolution Soccer (PES) unindo grandes nomes do esporte e do entretenimento. O evento terá início a partir do dia 11 de maio.

A iniciativa chamada de “Todos por Um” vai ajudar projetos coordenados pela ONG G10 das Favelas. O objetivo é arrecadar doações e também conscientizar a população sobre os cuidados necessários para evitar a propagação da covid-19.

O evento tem como embaixador o ex-jogador Falcão e vai contar com apoio de Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Ceará e Fortaleza. O meia do Flamengo Everton Ribeiro e o atacante do Fluminense Nenê, além dos humoristas Rudy Landucci e Thiago Ventura, já estão confirmados no campeonato.

“Acredito que o ‘Todos por Um’ preenche todos os lados, divertirá os fãs que estão assistindo e as personalidades que estão jogando. O intuito maior é ajudar. Tenho certeza que essa relação que envolve ídolo e fã para ajudar uma causa é perfeita para esse momento que estamos vivendo. Fico muito feliz em ser o embaixador de um projeto tão legal. Estou ansioso para começar e para ver quem será campeão. Vou acompanhar tudo e farei meus comentários. Que possamos ajudar muitas vidas”, disse Falcão.

“Esta é uma grande oportunidade para mostrar o quanto a conexão entre pessoas é valiosa, ainda mais em tempos de necessário isolamento social. Uma ação solidária como o torneio “Todos por Um” reforçará o que há de melhor em cada um de nós. Estamos muito honrados e orgulhosos de poder fazer parte de um projeto com o potencial de impactar positivamente tantas pessoas”, afirma Fernando Ribas, CEO do Betsul, um patrocinador evento.

A competição é organizada pela ESM Sports Business e será em formato de torneio mata-mata e partidas de ida e volta, com cada participante atuando de casa. A transmissão será ao vivo pela TV Bandeirantes, TV NSports e no portal UOL. O público poderá contribuir durante todo a competição com as suas doações.

“O desafio de transformar uma ideia em um evento como este é nossa grande motivação. Queremos fazer deste torneio um grande catalisador para a união da sociedade. Temos recebido muito apoio de todos os envolvidos neste projeto. Clubes, entidades e atletas, sem exceção, abraçaram a ideia com entusiasmo e têm sido fundamentais para chegarmos ao grande objetivo, que é a solidariedade em prol do combate à covid-19”, explica Luiz Fernando Ferreira, CEO da ESM.

TABELA DE JOGOS E HORÁRIOS

Confrontos do Campeonato

Dia 11/5

Jogo 1 – 11h – Cristiane x Rene

Jogo 2 – 11h30 – Matheus Henrique x Osvaldo

Dia 12/5

Jogo 3 – 11h – Rudy Landucci x Tiago Ventura

Jogo 4 – 11h30 – Wallace x Grummy

Dia 13/5

Jogo 5 – 11h – Everton Ribeiro x Nenê

Jogo 6 – 11h30 – Ferrão x Guga

Dia 14/5

Jogo 7 – 11h – Andressa x (nome a confirmar)

Jogo 8 – 11h30 – Vina x (nome a confirmar)

Challenges (Jogos amistosos)*

12/5 – 12h – Guilherme Costa x Ygor Coelho

*Sujeito a alterações