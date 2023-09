Com nariz novo, Gio Ewbank curte ‘The Town’ em grande estilo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/09/2023 - 8:29 Compartilhe

O fim de semana foi de muito ‘The Town’, em São Paulo. O festival de música recebeu milhares de pessoas, incluindo muitas celebridades. Giovanna Ewbank, que está de ‘nariz novo’ após passar por procedimento estético, curtiu o evento.

A apresentadora compartilhou fotos do seu look, e perguntou para os seguidores se estava aprovado. “Cheguei, The Town 2023!!! Hoje é o dia que a música te faz viajar sem fronteiras! E aí, lookinho aprovado pra curtir o festival???”, brincou.

Nos comentários, como quase sempre, Gio recebeu uma série de elogios. “Lindeza”, “Que linda” e “Tá gata demais” foram apenas algumas das mensagens.

Confira abaixo:

