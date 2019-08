Com mutirão, Hospital Alcides Carneiro zera a fila para cirurgias de vasectomia

Petrópolis – Com 20 cirurgias nesta quarta-feira, o Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, zerou a fila de espera para a realização da vasectomia, procedimento contraceptivo realizado em homens. O serviço faz parte do Programa da Saúde do Homem, desenvolvido na rede de atenção básica de saúde.

“Na saúde do homem é importante fazer a vasectomia, que é realizada aqui no hospital, como parte das ações de planejamento familiar que o município precisa cumprir. O mutirão amplia o atendimento para o homem no nosso município”, explica a secretária de Saúde, Fabíola Heck.

Todos os pacientes que optam pela vasectomia passam por acompanhamento de médicos, enfermeiros e psicólogos, junto com as parceiras, antes de tomarem a decisão. Além disso, realizam todos os exames de pré-operatório.

O paciente Cláudio Marques passou por todo o preparativo, mas a decisão de realizar já estava tomada. Com quatro filhos do primeiro casamento e uma filha mais nova do segundo, de apenas um ano de idade, e com três enteados, o porteiro optou por ‘fechar a fábrica’.

“Tomamos essa decisão em comum acordo, tendo em vista que a minha esposa teve complicações no último parto, então para não correr mais riscos, decidi fazer. E para mim é muito mais fácil”, revelou Cláudio.

A vasectomia é uma das vertentes do programa, que trabalha o planejamento familiar com os casais atendidos e busca maior envolvimento do homem na escolha pelo método contraceptivo. A medida visa oferecer alternativas menos complexas para as mulheres. No ano passado, o HAC reestruturou o serviço ambulatorial para o atendimento especializado ao homem, com o reforço do Programa da Saúde do Homem na unidade.

“As ações voltadas para o atendimento exclusivo do homem visam aproximar esse público da rede. Estamos atuando de forma intensificada para isso”, completou a secretária de Saúde.