Vídeo: Com música, Marcela Temer espanta boatos de crise com Michel Temer

O Dia dos Namorados serviu para espantar de vez os boatos sobre o fim do casamento do ex-presidente Michel Temer, de 81, com Marcela Temer, de 39 anos.

A ex-primeira-dama postou alguns registros do casal em seu perfil no Instagram, com a música “Esperando na janela”, da banda de rock Cogumelo Plutão, cujos versos dizem “Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver”. “Quase 20 anos de namoro”, ainda escreveu Marcela.





No fim de março, surgiram boatos de que os dois estavam separando. O fim do casamento chegou a ser noticiado. Marcela Temer vinha fazendo silêncio, até então, na rede social sobre o assunto.