Com música inédita, Dilsinho compartilha ‘Diferentão 2’ na íntegra

O pagodeiro mais diferentão do Brasil compartilha seu atual projeto na íntegra. Depois de apresentar ao público canções inéditas que se tornaram grandes hits nos aplicativos de música, Dilsinho surpreende mais uma vez com a finalização de seu mais novo álbum.

‘Diferentão 2’ chegou por completo nas plataformas de áudio às 21h desta quinta, 6, e nesta sexta, 7, estreia no YouTube, às 20h durante uma live. Em seguida, às 21h, o videoclipe da faixa foco “Sou Pagodeiro (Love Yourself)” fica disponível na plataforma.

Com 8 faixas novas, incluindo regravações dos sucessos “Diferentão”, “Gênio Azul”, “Ele ou Eu”, “Duas”, “O Choro é Livre”, as inéditas “Era Pra Ser Nós Dois”, “Braile” e o medley “Samba Rock Do Molejão / Cilada / É Bom Demais”, o audiovisual promete continuar dominando as paradas musicais.

“Mais um projeto finalizado. Meu Deus. Essa é uma sensação tão gostosa quanto gravar o DVD. São dois momentos que eu mais me sinto animado e transbordando alegria”, compartilha Dilsinho.

“Só tenho a agradecer a equipe incrível que me ajudou em todos os processos, ao meu público que é o melhor do mundo!! Cada um de vocês foi essencial para o sucesso desse audiovisual. Obrigado! E bora ligar DIFERENTÃO 2 no volume mil!”, complementa o artista.

Fenômeno nas plataformas de música, as participações de “DIFERENTÃO 2”, que fazem juz ao nome do projeto por mesclar os ritmos, se destacam com números expressivos. As colaborações com Ana Castela (Passada de Mão), Menos é Mais (Fica Ligth), Vitor Kley (Cafeína) e Mari Fernandez (Boca Solta – Sua Bebê) ultrapassam os 100 milhões de streams somados.