Com música em ‘Parasita’, Gianni Morandi comemora o Oscar

BOLONHA, 10 FEV (ANSA) – O cantor e compositor italiano Gianni Morandi comemorou nesta segunda-feira (10) a vitória histórica no Oscar do filme sul-coreano Parasita, que conta com uma música do artista na trilha sonora. Em uma das cenas do longa é possível ouvir “In ginocchio da te”, uma canção do italiano de 1964. “Hoje, todo mundo me chama como se eu tivesse vencido o Oscar. O filme que venceu foi Parasita, mas a coisa bonita é que nesta obra há uma música que eu registrei quando tinha 20 anos”, afirmou Morandi em um vídeo publicado no Facebook. “Estou muito contente, o filme é belíssimo e dentro tem um pouco de italiano”, acrescentou. A música marca uma cena em que os atores aparecem de joelhos e, segundo o diretor do filme, Bong Joon-ho, ela foi escolhida apenas pelo título, já que ele não sabia a letra. “Estava procurando uma música relaxante que me fizesse pensar no sol do Mediterrâneo. Não conhecia as palavras, é uma coincidência que na sequência os protagonistas estejam de joelhos”, afirmou o sul-coreano.

No Festival de Cannes, onde o filme também triunfou conquistando a Palma de Ouro, Joon-un explicou que não sabia que era uma canção de amor, mas que, no contexto do filme, ainda soa “brilhante”. Parasita fez história na cerimônia do Oscar, ontem (9), em Los Angeles, ao se tornar o primeiro longa em língua estrangeira a obter a premiação de melhor filme, conquistando ainda outras três categorias, incluindo a de melhor diretor. (ANSA)