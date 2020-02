Com motoserra e alicate de pressão, deputado destrói bloqueio indígena em Roraima

Em um vídeo divulgado na sua própria rede social, o deputado estadual Jeferson Alves (PTB-BR) derrubou um bloqueio indígena que coordena o acesso à BR-174, que liga Manaus, no Amazonas, a Boa Vista, em Roraima. Nas imagens é possível ver o parlamentar usando uma motosserra e um alicate de pressão para destruir um tronco e as correntes.

“Isso aqui [correntes] nunca mais vai humilhar o estado de Roraima. Nunca mais. Se depender de mim essa corrente nunca, nunca vai deixar o meu estado isolado”, afirma o deputado.

“Presidente Bolsonaro é por Roraima, pelo Brasil. Não a favor dessas ONGs que maltratam o meu estado”, completa o parlamentar.

A passagem pela rodovia é controlada pelos índio kinja, pois o local corta a reserva indígena Waimiri Atroari. Além disso, outro problema gera polêmica no local, uma linha de transmissão de energia, a qual passaria pela extensão da terra, ao largo da estrada.

A via foi construída entre as décadas de 60 e 70. Entretanto, de acordo com a Funai, na época cerca de 3 mil indígenas viviam na área, dos quais foram reduzidos a 200, por conta de conflitos e doenças.

Atualmente, vivem mais de 2 mil índios na região, espalhados em 56 aldeias. No bloqueio, os índios permitem apenas a passagem de ônibus de linha interestadual, caminhões com cargas perecíveis e ambulâncias. Os indígenas dizem que a restrição é para proteger a fauna e a flora da reserva.