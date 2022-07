Com mosaico e fogos, Corinthians faz festa para homenagear Cássio contra o Botafogo

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Botafogo, na primeira rodada do returno do Brasileirão, contou com mosaico para Cássio, além de um show de fogos na entrada dos times.

A partida, válida pela 20ª rodada, foi a primeira na Neo Química Arena após Cássio completar 603 jogos e se tornar não apenas o goleiro com mais partidas do Timão, como o terceiro atleta que mais vezes vestiu o manto alvinegro.

​Ele ultrapassou Ronaldo Giovanneli na derrota por 2 a 0 contra o Atlético-GO, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

15 minutos antes da bola rolar, as luzes da Arena se apagaram e os torcedores usaram as lanternas dos celulares para fazer um show de luzes. Quando os times começaram a entrar no gramado, um mosaico se formou no setor Leste da Neo Química Arena com a palavra “Gigante”, apelido de Cássio, e o número de partidas feitas pelo goleiro.

Logo em seguida, uma queima de fogos tomou conta da parte externa do setor Sul da Arena. Com as equipes perfiladas no gramado, um bandeirão com a camisa do goleiro foi estendido no setor Leste.

Após o apito final, a torcida corintiana entoou os cânticos “Terça-feira é guerra” e “É terça-feira”, em forma de incentivo para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Flamengo.

No próximo sábado (6), às 16h30, os comandados de Luís Castro recebem o Ceará no Nilton Santos. Mais tarde, às 19h, a equipe de Vítor Pereira viaja para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

