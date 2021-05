Com Mitchell certeiro e fim de jogo perfeito, Utah vira série sobre os Memphis

Enfim, o favorito Utah Jazz está na frente nos playoffs contra o Memphis Grizzlies. Abriu 2 a 1 com dura vitória por 121 a 111, na FedExForum, neste sábado, graças a um inspirado Donovan Mitchell e uma reta final de partida perfeita.

Como tem sido os jogos da série melhor de sete, mais uma vez os Grizzlies ameaçaram superar o dono da melhor campanha da Conferência Oeste. Se na rodada passada o Jazz precisou de 19 bolas de três para ganhar por 12 pontos, a vantagem no jogo 3 só veio por causa de um 16 a 4 nos cinco minutos finais.

Comandado por Ja Morant, que anotou 28 pontos, os Grizzlies assumiram a liderança no placar por 107 a 105 quando faltavam cinco minutos para a partida terminar. Uma virada preocupante diante de quem, até então, mandava no placar.

Mitchell e Gobert entraram em ação para evitar “nova zebra”. O pivô empatou após ponte aérea e o armador conduziu o time à virada com 29 pontos e sete assistências. Com precisão na frente e marcador forte, o Jazz “parou” Morant no fim e mostrou seu poder, mesmo atuando no ginásio do rival.

O Portland Trail Blazers é outro time que vem mostrando força nos playoffs e desafiando o favoritismo do Denver Nuggets. Norman Powell enfim apareceu na série decisiva, após três jogos apagados, para ajudar o time a empatar em 2 a 2. Com 29 pontos, ele foi o destaque na vitória por 115 a 95.

Depois de virar no intervalo com 10 pontos de vantagem, o Portland aproveitou um terceiro quarto impecável para encaminhar a vitória. Ao fazer 36 a 19 na parcial, praticamente selou a vitória. No fim, ainda pôde rodar o elenco e descansar os principais jogadores.

Confira os jogos de sábado:

Miami Heat 103 x 120 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 115 x 95 Denver Nuggets

Washington Wizards 103 x 132 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 111 x 121 Utah Jazz

Confira os jogos de domingo:

Atlanta Hawks x New York Knicks

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Veja também