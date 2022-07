Com mira em recordes, São Paulo anuncia a venda de 33 mil ingressos para decisão contra o Ceará Na última quinta-feira (28), o Tricolor reuniu mais de 51 mil são-paulinos no estádio do Morumbi. A expectativa para o jogo com o Ceará também de casa cheia







O São Paulo anunciou uma parcial de 33 mil ingressos vendidos para o jogo com o Ceará, pelo primeiro encontro válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo por sua vez, acontece somente na quarta-feira (10).

Essa parcial mostra uma premissa que se tornou comum nas últimas disputas da equipe no estádio do Morumbi. Na última quinta-feira (28), contra o América-MG pela Copa do Brasil, mais de 51 mil torcedores marcaram presença na casa tricolor.

O São Paulo já detém uma série de nove jogos consecutivos com público pagante superior a 20 mil pessoas, o que estabelece a atual sequência como a terceira melhor da história do clube.

Até o momento, somente duas marcas em toda a história do Tricolor paulista foram superiores. No caso, as séries de 12 jogos (de abril e junho de 1979) e de 10 jogos (de junho a outubro de 2018).

Nos últimos quatro jogos como mandante, o São Paulo recebeu mais de 30 mil torcedores e registrou a 10ª maior sequência de partidas com este mínimo de público.

O confronto com o Ceará, que já conta com mais de 30 mil ingressos vendidos, deverá ser quinta maior série de duelos consecutivos com presença de pagantes superior a este número.

Assim, o Tricolor se aproxima de um novo recorde. A média de público desta temporada já é a segunda maior de toda a história, com 31.279 torcedores (público total de 813.241, em 26 jogos). Esta atrás somente da marca de 2017, de 33.635 pessoas (público total de 1.009.059 torcedores em 30 jogos). Ou seja, falta pouco para a torcida são-paulina fazer história neste ano.

Confira a sequência de público superior a 20 mil pessoas no estádio do Morumbi

Maio de 1979 a junho de 1979 – 12 jogos

Junho de ​2018 a outubro de 2018 – 10 jogos

Maio de 2022 a julho de 2022 (atual) – 9 jogos

Julho de 2017 a dezembro de 2017 – 9 jogos

Novembro de 1980 a janeiro de 1981 – 8 jogos

Abril de 2022 a maio de 2022 – 8 jogos

Novembro de 1991 a março de 1992 – 7 jogos

Abril de 2002 a maio de 2022 – 7 jogos

​Outubro de 2014 a novembro de 2014 – 7 jogos

Julho de 1975 a agosto de 1975 – 6 jogos

Maio de 1992 a julho de 1992 – 6 jogos

​Agosto de 2007 a outubro de 2007 – 6 jogos

Outubro de 2016 a fevereiro de 2017 – 6 jogos

Julho de 2019 a setembro de 2019 – 6 jogos

Confira a sequência de público superior a 30 mil pessoas no estádio do Morumbi

Julho de 2018 a outubro de 2018 – 9 jogos

Novembro de 1980 a janeiro de 1981 – 8 jogos

Julho de 2017 a dezembro de 2017 – 7 jogos

Agosto de 2007 a outubro de 2007 – 6 jogos

Junho de 1979 – 5 jogos

Abril de 1981 a maio de 1981 – 5 jogos

Agosto de 1987 – 5 jogos

Outubro de 2006 a novembro de 2006 – 5 jogos

Julho de 2019 a agosto de 2019 – 5 jogos

Julho de 2022 (atual) – 4 jogos

Confira os anos com as maiores médias de público do São Paulo como mandante

2017: 30 jogos, 30 normais. Público total: 1.009.59/ Média: 33.635

2022: 26 jogos, 25 normais. Público total: 813.241/ Média 31.279

2018: 31 jogos, 31 normais. Público total: 916.532/ Média: 29.566

2019: 30 jogos, 30 normais. Público total: 822.732/ Média: 27.424

2006: 37 jogos, 27 normais. Público total: 1.001.982/ Média: 27.081

2009: 34 jogos, 34 normais. Público total: 818.403/ Média: 24.071

1980: 40 jogos, 40 normais. Público total: 897.611/ Média: 23.621

2012: 40 jogos, 40 normais. Público total: 940.474/ Média: 23.512

2013: 40 jogos, 40 normais. Público total: 940.391/ Média: 23.510

2007: 37 jogos, 36 normais. Público total: 840.257/ Média: 23.340

