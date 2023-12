Com Milei, Argentina desiste de entrar nos Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/12/2023 - 17:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 29 DEZ (ANSA) – O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou oficialmente que o país sul-americano não aceitará o convite para aderir ao bloco de países emergentes Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), formalizado pela organização durante a última cúpula em agosto passado.

Em uma carta enviada ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, divulgada pela Globonews, Milei afirmou não considerar “oportuna” a adesão de seu país ao bloco.

“Algumas decisões tomadas pela administração anterior (do ex-presidente Alberto Fernández) serão revistas. Entre elas está a criação de uma unidade especializada para a entrada do país no Brics”, diz a carta.

Para aceitar o convite, a Argentina, assim como os outros países convidados (Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos), teria que cumprir algumas condições.

A comunicação foi recebida sem surpresas em Brasília, uma vez que antes da posse do governo Milei, a Argentina já havia informado que se retiraria. (ANSA).

