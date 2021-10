Com Michelle Bolsonaro de palhaça, Mario Frias lança apoio a circo e ataca artistas

Na quarta-feira (20), o governo federal lançou uma campanha chamada “Respeitável Circo!”, destinada a artistas e produtores do ramo circense, com a presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e do secretário especial de Cultura, Mario Frias. As informações são da Folha.

Michelle estava caracterizada de palhaça e identificada com uma placa escrita “doutora Florinda”. Segundo o jornal, durante a cerimônia não foram apresentados detalhes da iniciativa organizada por diversos ministérios, mas houve a distribuição de uma cartilha com sugestões para que gestores municipais resolvam problemas como falta de terreno adequado para montagem de lonas.

Em seu Twitter, Frias disse que foi lançada “uma importante campanha de valorização do circo. Uma área por muito tempo desvalorizada, por não servir ao glamour que movimentava a elite artística que monopolizava as verbas públicas da Cultura”.

Hoje, lançamos uma importante campanha de valorização do circo. Uma área por muito tempo desvalorizada, por não servir ao glamour que movimentava a elite artística que monopolizava as verbas públicas da Cultura. pic.twitter.com/ojQlFGw24L — MarioFrias (@mfriasoficial) October 21, 2021

Ainda de acordo com a Folha, a cartilha também falava sobre as dificuldades no acesso à educação e à saúde, com a inclusão de populações em situação de rua, circense e povos ciganos nômades no programa Conecte SUS.

O evento também anunciou o selo Município Amigo do Circo, uma premiação para cidades que apoiam o setor e que deve ocorrer no primeiro semestre de 2022, mas também sem maiores detalhes.

