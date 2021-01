Com Messi em campo, Barcelona derrota lanterna Huesca pelo Espanhol

No jogo de número 500 de Lionel Messi pelo Campeonato Espanhol, o craque argentino deu o passe para o gol que garantiu a vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o lanterna Huesca, neste domingo, pela 17ª rodada da competição, que tem como líder novamente o Atlético de Madrid.

Jogando fora de casa, o Barça balançou as redes adversárias através do volante holandês Frenkie de Jong (27), que completou de primeira um cruzamento efetuado por Messi.

Com este resultado, a equipe catalã está na quinta posição, com 28 pontos, dez atrás do líder Atlético de Madrid, que bateu o Alavés (14º) por 2 a 1, com Marcos Llorente (41) e o uruguaio Luis Suárez (90) balançando marcando para o time da capital espanhola, enquanto Felipe fez contra (85) para os donos da casa.

O Atlético reassumiu a ponta da classificação após perdê-la provisoriamente na véspera para o Real Madrid, que derrotou o Celta por 2 a 0.

Em outro confornto de destaque deste domingo, a Real Sociedad (3ª) não conseguiu sair do empate em 1 a 1 com o Osasuna (19ª), que abriu o placar com o argentino Jonathan Calleri (20). A igualdade no marcador veio apenas após o intervalo, com Ander Barrenetxea (46).

— Programação e resultados da 17ª rodada do Campeonato Espanhol

– Sábado:

Villarreal – Levante 2 – 1

Betis – Sevilla 1 – 1

Getafe – Valladolid 0 – 1

Real Madrid – Celta Vigo 2 – 0

– Domingo:

Athletic Bilbao – Elche 1 – 0

Alavés – Atlético de Madrid 1 – 2

Real Sociedad – Osasuna 1 – 1

Eibar – Granada 2 – 0

SD Huesca – Barcelona 0 – 1

– Segunda-feira:

(17h00 GMT-3) Valencia – Cádiz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 38 15 12 2 1 29 6 23

2. Real Madrid 36 17 11 3 3 30 15 15

3. Real Sociedad 30 18 8 6 4 27 13 14

4. Villarreal 29 17 7 8 2 22 17 5

5. Barcelona 28 16 8 4 4 30 15 15

6. Sevilla 27 15 8 3 4 18 11 7

7. Granada 24 16 7 3 6 19 25 -6

8. Celta Vigo 23 17 6 5 6 22 24 -2

9. Athletic Bilbao 21 17 6 3 8 19 19 0

10. Betis 20 17 6 2 9 20 31 -11

11. Eibar 19 17 4 7 6 14 16 -2

12. Cádiz 19 16 5 4 7 11 20 -9

13. Levante 18 16 4 6 6 21 23 -2

14. Alavés 18 17 4 6 7 15 20 -5

15. Valladolid 18 17 4 6 7 16 24 -8

16. Getafe 17 16 4 5 7 12 17 -5

17. Elche 16 15 3 7 5 13 18 -5

18. Valencia 15 16 3 6 7 22 24 -2

19. Osasuna 14 16 3 5 8 15 25 -10

20. SD Huesca 12 17 1 9 7 14 26 -12

