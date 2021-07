Com menos um em campo, Brasil derrota Chile e vai à semifinal da Copa América

Com um jogador a menos em campo desde os primeiros minutos do segundo tempo, após a expulsão de Gabriel Jesus, o Brasil venceu o Chile por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, e vai às semifinais da Copa América.

O gol que garantiu a classificação da seleção brasileira foi marcado por Lucas Paquetá (no minuto 47), pouco depois de entrar em campo para substituir o atacante Firmino.

Agora a equipe vai enfrentar na segunda-feira (5), também no Rio de Janeiro, por uma vaga na final do torenio continental de seleções o Peru, que mais cedo eliminou o Paraguai na disputa de pênaltis, em Goiânia.

– Chilenos começam no ataque –

A partida começou com os chilenos indo para o ataque, prendendo os donos da casa em seu campo de defesa.

Após a pressão inicial, a Seleção Brasileira se reorganizou e levou perigo ao adversário, obrigando o goleiro Bravo a fazer boas defesas.

Já na segunda etapa, Tite tirou Firmino para a entrada de Lucas Paquetá, que no primeiro toque de bola abriu o marcador. O ex-jogador do Flamengo recebeu na entrada da área chilena, fez tabela com Neymar e na volta superou o marcador para finalizar com perfeição.

Mas os jogadores brasileiros tiverem pouco tempo para celebrar o gol, pois no minuto seguinte, Gabriel Jesus ergueu demais a perna e acertou o rosto de Mena. Cartão vermelho para o atacante do Manchester City.

Com a desvantagem no placar, os chilenos aumentaram a pressão e chegaram a ter um gol anulado pelo VAR, mas não conseguiram igualar e se despedem da competição sul-americana.

Já a equipe brasileira vai a mais uma semifinal para seguir sonhando com o bicampeonato no torneio, repetindo o título de 2019, conquistado em casa.

– Ficha técnica da partida pelas quartas de final da Copa América 2021:

Local: Estádio Niston Santos, Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Gol:

Brasil: Lucas Paquetá (46)

Cartões amarelos:

Brasil: Ederson (81)

Chile: Sierralta (57), Palacios (76), Vidal (87)

Expulsos:

Brasil: Gabriel Jesus (48)

Equipes:

Brasil: Ederson – Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Renan Lodi (Éder Militão 90+2) – Gabriel Jesus, Casemiro, Fred, Roberto Firmino (Lucas Paquetá 46), Richarlison (Everton Ribeiro 90+2) – Neymar. T: Tite.

Chile: Claudio Bravo (cap) – Eugenio Mena, Mauricio Isla, Francisco Sierralta, Gary Medel, Sebastián Vegas (Carlos Palacios 63) – Arturo Vidal, Erick Pulgar (Jean Meneses 77), Charles Aránguiz (Diego Valencia 88) – Alexis Sánchez (Ben Brereton 46), Eduardo Vargas.T: Martin Lasarte.

