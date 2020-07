Com menos jogos, Bruno Henrique já iguala o número de gols de Guerrero pelo Flamengo Atacante marcou duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda

Para o futebol, volta o futebol, e uma coisa não muda: a eficiência da dupla Bruno Henrique e Gabigol com a camisa do Flamengo. Nesse domingo, contra o Volta Redonda, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e se classificou para a final da Taça Rio, onde enfrentará o Fluminense. Os dois gols da partida foram anotados por Bruno com passes exatamente de Gabriel.

Com os tentos desse fim de semana, no Maracanã, Bruno Henrique chegou a 8 bolas na rede em apenas 11 partidas na temporada. Desde que foi contratado pelo clube Gávea, no início de 2019, já são 43 em 73 atuações, uma média de 0,59 por partida.

O atacante agora igualou com Paolo Guerrero na artilharia do Flamengo nesse século. O camisa 9 peruano, que hoje defende o Internacional, no entanto, entrou em campo 115 vezes, 42 a mais que Bruno Henrique até o momento. Os dois dividem a 8ª posição no ranking de goleadores do clube desde 2001. Confira o top 10:

ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO SÉCULO XXI



1º – Renato Abreu – 73 gols

2º – Gabigol – 54 gols

3º – Obina – 47 gols

Vágner Love – 47 gols

Léo Moura – 47 gols

6º – Hernane – 45 gols

7º – Edílson – 44 gols

8º – Bruno Henrique – 43 gols

Guerrero – 43 gols

10º – Everton – 39 gols

