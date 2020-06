Com menores de idade em carro, soldados do Exército são presos após tentativa de fuga

A polícia prendeu três militares do Exército Brasileiro após um acidente causado pelo veículo em que eles estavam. O trio, que estava com menores de idade no automóvel, bateu o carro em um muro de uma casa na última segunda-feira em Cáceres, em Mato Grosso.

O acidente foi causado após os soldados tentarem fugir de abordagem policial. O impacto da batida derrubou o muro e danificou parte da casa invadida pelo veículo.

No carro, além dos três militares estavam duas adolescentes de 15 e 16 anos, que tiveram apenas ferimentos leves, assim como os soldados.

De acordo com versão da PM, uma viatura identificou um veículo com cinco pessoas e com os faróis desligados durante a noite da última segunda. Ao visualizar os policiais, os soldados tentaram fugir. Entretanto, o motorista perdeu a direção ao fazer um desvio e causou a colisão.

Ainda segundo a polícia, havia latas de cerveja dentro do carro e o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Até o momento, o Exército não se pronunciou sobre o caso.