Com medo de acidente aéreo, Leonardo proíbe Zé Felipe de fazer shows a noite

Leonardo, de 58 anos, mostrou que assim como a maioria dos pais, também se preocupa com a vida de seus filhos. Segundo informações da coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, o cantor teria proibido que Zé Felipe, seu filho, faça dois shows no mesmo dia, no perído da noite.

O motivo dessa ‘proibição’ de Leonardo seria o fato de estar acontecendo acidentes aéreos com frequência no Brasil.

Fazendo bastante sucesso com os hits que estão na boca dos fãs, Zé Felipe duplicou sua agenda de shows, com isso, tem andado bastante em seu jatinho particular.

