Com medidas especiais da CBF, Copa do Nordeste volta nesta terça-feira na Bahia

A Copa do Nordeste retorna nesta semana com sete partidas válidas pela oitava e última rodada da primeira fase. A bola volta a rolar nesta terça-feira com o jogo entre Fortaleza e América-RN, no estádio do Barradão, em Salvador. Mais do que a volta da competição, será o começo do “novo futebol” para os torneios da CBF em tempos de pandemia do novo coronavírus. A entidade contratou o hospital Israelita Albert Einstein, com sede em São Paulo, para a realização da testagem de covid-19 em todos os atletas e comissões técnicas. Realizados nas 14 equipes envolvidas, os testes foram integralmente custeados pela CBF.

Os exames foram feitos antes de as equipes iniciarem o seu deslocamento para a Bahia, Estado escolhido para sediar a reta final da disputa. Além de jogadores e técnicos, a testagem também é feita em árbitros e assistentes. Todos os estádios passarão por rigoroso processo de higienização e disporão de toda a estrutura necessária, como aferimento de temperatura para todos os envolvidos nas partidas, sinalizações para o distanciamento entre atletas e integrantes das comissões técnicas no banco de reservas, totens de álcool em gel em pontos estratégicos e protocolo específico para garantir a segurança dos profissionais de imprensa.

No gramado, ficarão apenas os profissionais da área técnica das empresas detentoras dos direitos de transmissão. O número máximo de envolvidos na cobertura in loco foi reduzido para possibilitar maior segurança e controle, considerando o cenário excepcional que estamos vivendo. Só estarão habilitadas para a cobertura as pessoas que tiverem o pedido de credenciamento aprovado.

No jogo de reabertura, o atual campeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza, é o líder do Grupo A, com 14 pontos, e já garantiu a vaga às quartas de final. O América-RN é o sexto colocado com seis e já não tem mais chances de classificação.

Os demais jogos serão disputados nesta quarta-feira e, como envolvem disputa por vagas nas quartas de final, serão disputados no mesmo horário, às 20 horas. No Grupo A, Fortaleza e Bahia já garantiram a classificação e quatro times disputam os dois últimos postos. A melhor situação é a do Botafogo-PB, que ocupa a terceira posição, com 12 pontos, e precisa apenas de um empate contra o Vitória para avançar.

Logo abaixo dos paraibanos está o ABC, com nove pontos. O clube potiguar duela contra o CSA. Com uma vitória, o time alvinegro também se garante na próxima fase. Na quinta e na sexta colocações, respectivamente, Sport e CRB ainda lutam pelas quartas de final.

Na outra chave, tudo está aberto entre os cinco primeiros colocados. Apenas três pontos separam o Confiança, líder, do Santa Cruz, que é o quinto.

