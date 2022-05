Com média próxima à de Gabigol, Pedro sobe na artilharia do Flamengo no século Centroavante marcou o gol que garantiu o empate rubro-negro com o Talleres





Após um jejum de 13 jogos sem marcar, Pedro desencantou e vem mostrando porque é tão importante para o time do Flamengo. Nesta quarta-feira, o atacante saiu do banco de reservas para marcar o tento que evitou a derrota para o Talleres, da Argentina, em partida válida pela Libertadores – o duelo terminou 2 a 2.

> GALERIA: ATUAÇÕES: Pedro se destaca em noite péssima para a defesa e ataque do Flamengo



Este foi o segundo jogo seguido que o centroavante balançou as redes, já que havia marcado no fim de semana contra o Altos, do Piauí, pela Copa do Brasil. Apesar de ter sido apenas o seu 5º gol na temporada, foi o 46º desde que trocou a Fiorentina pelo clube da Gávea, no início de 2020.

Com isso, mesmo sendo reserva em grande parte do tempo, o camisa 21 já é o 7º maior artilheiro da equipe neste século, superando Hernane Brocador, destaque do time campeão da Copa do Brasil em 2013, e se mantendo empatado com Arrascaeta, que também deixou sua marca contra os argentinos. Agora, ambos estão a apenas um gol de entrar no top 5, empatando com Vagner Love, Léo Moura e Obina.

E MAIS:

Titular em apenas 57 dos 120 jogos que disputou pelo Flamengo, Pedro tem uma média de uma bola na rede a cada 122 minutos em campo. Número bem próximo, por exemplo, ao de Gabigol, maior goleador do clube no século, que tem um aproveitamento de um gol a cada 116 minutos vestindo a camisa do Rubro-Negro.

MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO SÉCULO



1º – Gabigol – 118 gols

2º – Bruno Henrique – 77 gols

3º – Renato Abreu – 73 gols

4º – Obina – 47 gols

Vagner Love – 47 gols

Léo Moura – 47 gols

7º – Pedro – 46 gols

Arrascaeta – 46 gols

9º – Hernane – 45 gols

10º – Edílson – 44 gols