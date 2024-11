Com máxima de 42ºC, Rio de Janeiro entra no Nível de Calor 3; confira as recomendações

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2024 - 15:58 Para compartilhar:

Durante a tarde desta quinta-feira, 28, a cidade do Rio de Janeiro entrou no Nível de Calor 3 – o que levou o Centro de Operações Rio a divulgar uma série de recomendações para a população enfrentar o clima quente com mais segurança.

O NC3 (Nível de calor 3) acontece quando há um alto índice de calor – de 36°C a 40°C – previsto para continuar ou aumentar durante três dias consecutivos. O Rio já havia atingido o Nível de Calor 2 um dia antes, às 11h20 desta quarta-feira, 27.

A previsão para esta quinta-feira permanece alta, com temperaturas elevadas, podendo atingir até 42 ºC. O Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, segue no monitoramento das condições climáticas e publicará possíveis atualizações nos canais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações.

O NC3 é o grau que precede os níveis mais críticos, chamados de NC4 e NC5, em que há riscos mais severos à integridade física. Devido à gravidade do cenário, o Centro de Operações Rio comunicou uma lista de indicações recomendadas para encarar o calor.

Confira:

Evitar a exposição direta ao sol, especialmente das 10h às 16h Aumentar a ingestão de água e frutas, com destaque para idosos e crianças Informar-se sobre as condições de calor por meio das redes oficiais do governo Não deixar de tomar medicamentos de rotina, uma vez que as altas temperaturas podem prejudicar quadros de hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca Cuidar dos animais de estimação, evitando passeios entre às 10h e 16h, além de mantê-los hidratados Consumir alimentos leves Utilizar roupas frescas Evitar bebidas alcoólicas com alto teor de açúcar devido ao risco de desidratação



Fique ligado nas redes do Centro de Operações Rio e confira as recomendações para população: pic.twitter.com/n0KqsV3Ues — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 28, 2024