Com Matheus Nascimento, Botafogo vence América-MG no BR sub-17 Atacante, que treina com a equipe profissional do Alvinegro, 'desceu e ajudou time de base a conquistar primeira vitória na competição; gols foram de Gilwagner e Kauê

O Botafogo encontrou o caminho das vitórias pela primeira vez no Campeonato Brasileiro sub-17. Nesta sexta-feira, a equipe comandada por Neto Colucci derrotou o América-MG por 2 a 1 no CEFAT, em Niterói, em duelo válido pela 4ª rodada, e venceu a primeira na competição. Gilwagner e Kauê marcaram os gols do Alvinegro.

A equipe contou com o “reforço” de Matheus Nascimento. Integrado aos profissionais desde agosto, o atacante treina com o time principal, mas joga com a equipe de base desde a chegada de Túlio Lustosa e a efetivação de Bruno Lazaroni como treinador da equipe – os dois, em conjunto com o atleta, optaram por dar ritmo de jogo ao camisa 9.

Os dois gols foram marcados ainda no primeiro tempo. Gilwagner é atacante e Kauê é volante. Os dois também são considerados promessas e já foram observados para serem aproveitados em categorias superiores.

Com a vitória, o Botafogo chegou a 5 pontos na classificação do Grupo A. O próximo compromisso do Alvinegro na competição será na próxima terça-feira diante do Corinthians, às 15h, no Parque São Jorge.

