Com Masp decorado, 28ª Parada do Orgulho LGBT+ atrai multidão para a Avenida Paulista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/06/2024 - 11:50 Para compartilhar:

Acontece neste domingo, 2, a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo na Avenida Paulista. Ao todo serão 16 trios elétricos e diversas atrações, como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Banda UÓ, Sandra de Sá, Tiago Abravanel, entre outros artistas.

A partir das 8h os carros estarão proibidos de circular na Avenida Paulista, que estará fechada em ambos os sentidos, bem como a rua da Consolação, que a partir das 12h estará interditada. O trajeto dos 16 trios este ano será no início na Avenida Paulista, sentido Consolação, com Rua Peixoto Gomide (próximo ao MASP), Rua da Consolação, sentido Centro. A concentração do público é a partir das 10h e o evento deverá terminar às 18h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito a partir das 5h até 21h.

A expectativa dos organizadores é de receber mais de 3 milhões de pessoas de todas as regiões do Brasil.

Pela primeira vez na história do Masp, uma bandeira do Orgulho LGBTQIA+ será hasteada na fachada do museu. A ação acontece neste domingo, 2, durante a Parada do Orgulho e marca o início da Arena do Orgulho LGBT+, projeto do Castro Festival em parceria com a cervejaria Amstel.

Além da bandeira de 70 metros, a iniciativa terá uma agenda cultural com atividades dedicadas à comunidade LGBTQIA+. Uma série de oficinas profissionalizantes, painéis, mostra de filmes e artes cênicas serão promovidas de agosto a dezembro no próprio Masp. A programação ainda será divulgada.

Veja fotos do Masp decorado:

(Reprodução da imagem: X-antigo Twitter)

(Reprodução da imagem: X-antigo Twitter)

Confira a programação oficial completa da 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Performances de artistas LGBT+ ecoarão, com muito orgulho, alegria e amor, o tema deste ano “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo: Vote consciente por direitos da população LGBT+”.

Edson Cordeiro, que foi um dos dos primeiros artistas a se apresentar na Parada SP, comemora os 25 anos do projeto “Disco Clubbing” apresentando na Paulista show eletrizante com hits da disco music. E cantores como Dani Nega e Quixote se apresentam pela primeira vez, assim como DJs selecionados para mostrar a riqueza da diversidade LGBT+ que farão sua estréia na avenida.

As boas vindas serão dadas no primeiro trio pela consagrada apresentadora oficial da Parada SP Tchaka Drag Queen, a partir das 11h, seguido de falas de ativistas LGBT+ e pessoas aliadas, e um momento especial de homenagem às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, com participação das Paradas de Porto Alegre.

O hino nacional será interpretado por Edson Cordeiro, Anna Tréa, Diameyka Odara, Julian Santin, Franco Rossignolli e Quixote, a contagem regressiva dá início a programação em todos os trios a partir das 12h30min.

De acordo com o presidente da ONG, Nelson Matias Pereira, a escolha do tema tem como objetivo “ressaltar a importância de uma representação legislativa sensível às demandas da comunidade LGBT+ e comprometida com a promoção de leis inclusivas. Nesses dias de celebração marcamos a resistência frente à histórica negligência do Congresso e buscamos inspirar ações concretas para promover mudanças efetivas no cenário político e social brasileiro.”

Novidades na Parada

Neste ano, uma das novidades na Parada é a participação da bateria da Estrela do Terceiro Milênio, abrindo as atividades no domingo na Paulista a partir das 9h30. A escola de samba do Grupo Especial de São Paulo terá como tema do seu carnaval de 2025 ‘ Muito Além do Arco-Íris: Tire o Preconceito do Caminho que Nós Vamos Passar com o Amor” celebrando a diversidade e a luta contra LGBTfobia.

Como sempre, a gigantesca bandeira do arco-íris que é símbolo internacional da comunidade LGBT+ e marca da Parada SP, será levada por centenas de pessoas ao longo do percurso. Esse ano à ela se juntam as cores verde-amarelo da bandeira do Brasil, que devem estar presentes através de uma convocação pelo seu uso, como parte do recado ao Legislativo sobre os direitos da população LGBT+.

Outro destaque serão as medidas de acessibilidade na Parada. A Secretaria da Pessoa com Deficiência da Cidade de São Paulo (SMPED), em parceria com a Parada SP, está preparando uma área elevada para pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes poderem se encontrar e descansar. Somado a isso, haverá o cordeamento para que pessoas com deficiência possam acompanhar a marcha na frente do Trio 01, além de intérpretes de libras e voluntários para auxiliar.

As ações de sustentabilidade incluem a instalação de cerca de 100 ecopontos para coleta seletiva e membros da Cooperativa de Catadores estarão ao longo do percurso recolhendo resíduos para reciclagem.

Programação e a ordem dos trios elétricos

Trio 01 – Abertura/Organizadores de Parada: Dj Tiago Cardoso, Tchaka, Hino Nacional – Edson Cordeiro, Anna Trea, Diameyka Odara, Julian Santin, Franco Rossignolli e Quixote, Dj Ivan Roncs, Dj Adriana Reck e Gláucia Mais Mais.

Trio 02 – Famílias LGBT+: Ana Dutra, Dj Leandro Pardi, DJ Bruno Carvalho.

Trio 03 – Trio Prefeitura I: Pri Drag, Sandro Luis, Dj Alcimar, Megam Scott, Ashilley Prado, Morgante, Explosão Latina, Márcia Pantera, Dj Alcimar, Dj Marcell Sant’Anna, Jaqueline Terremoto,Drika Furacão – Gogo Trans.

Trio 04 – Trio Prefeitura II: Valenttini, Esquenta Dj Cami, Ana Ty, For Jam, Nathália Côrte, Daniel Viriato, Dj Sasha Zimmer, Athena Joy, Leandra Gittana, Lysa Bombom, Dj Gaab Sonzah, Daniel Peixoto, Marco Santos, Cicinho Silva.

Trio 05 – Ongs HIV/AIDS: Dindry Buck, DJ Heitor William, Laura Finochiaro, Felipe D’Orazio, DJ Lorran Ciriacco, DJ Caio Neiva, Luh Marinatti.

Trio 06 – Trio Pessoas Aliadas: Sissi Girl, DJ Tiago Pereira, DJ Amabilis, DJ Clayton Santes/Laysaa Di Ioran, Warner Music Brasil.

Trio 07 – Drags Do Brasil: Xênia Star, Dj Penelope Jean, OXA, Dj Mana Bombástica.

Trio 08 – Trio Travesti/Trans: Dante, Dj Lorenzo Zimon, Boom Beat, Julian Santin, DJ Garu.

Trio 09 – Trio VIVO: Pabllo Vittar.

Trio 10 – Trio B +: Drag Tiffany, DJ Luana Coelho, Dodge, Brunelli, DJ PC Guimarães, DJ Pambelli.

Trio 11 – Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, British Council: Dj Cris Negrini, Banda Uó, DJ Set ABBA Cashier, Felicia Bates Mattel, Afropaty, LouLou Callas, Satine.

Trio 12 – Trio Lésbicas: Isa Arouca, Luana Hansen, Dani Nega, DJ Bonnie B, DJ Paula Pivatto, Dj Joy.

Trio 13 – Trio TERRA/L’Oréal: Sandra Sá, Ludmillah Anjos, Tiago Abravanel, Filipe Catto, Yuri Oliver, O Mouse, Minhoqueens.

Trio 14 – Trio Gay: Kenia, DJ Daniel Martins, DJ Kenny Freitas, DJ Mau Mau, DJ RR, DJ Gustavo Viana.

Trio 15 – Trio Amstel: Glória Groove, DJ Renata Corr, Thalia Bombinha, Heavy Baile.

Trio 16 – Diretoria APOLGBT-SP: Antara Gold, Dj Zuba, Edson Cordeiro, DJ Alexandre Frota, Dj Tico Malagueta.