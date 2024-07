Com Marta expulsa, Brasil perde para Espanha e depende de outros resultados para avançar

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/07/2024 - 15:37 Para compartilhar:

O Brasil perdeu para a Espanha, atual campeã mundial, por 2 a 0 nesta quarta-feira (31) em Bordeaux, num jogo em que a atacante Marta foi expulsa e se complicou no encerramento do Grupo C do futebol feminino dos Jogos Paris-2024.

A camisa 10, considerada a melhor jogadora de futebol da história, deixou o campo do Bordeaux aos prantos quando o jogo ainda estava empatado. Ela foi expulsa nos acréscimos do primeiro tempo (45’+6) por desferir um chute forte na cabeça da capitã espanhola, Olga Carmona, na entrada da área.

O sonho de conseguir uma nova medalha para a líder brasileira, que aos 38 anos disputa sua sexta e certamente última Olimpíada, agora depende de uma combinação de resultados nas demais partidas da rodada disputadas nesta quarta-feira.

Sua saída facilitou o trabalho da ‘Roja’, comandada pelo técnico Montse Tomé, que se mostrou superior durante toda a partida, mas que abusou do jogo aéreo como fórmula para tentar agredir a defesa brasileira, de melhor força física.

A toda poderosa seleção espanhola, que já estava classificada para as quartas de final, abriu o placar com um um gol de Athenea del Castillo aos 68 minutos, após aproveitar um passe errado da goleira brasileira Lorena.

A meio-campista Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro em 2021 e 2022, garantiu o triunfo com um belo chute de pé esquerdo de fora da área já nos acréscimos (90’+17).

A vitória deixou a Espanha na liderança do grupo com uma campanha 100%, após derrotar o Japão (2-1) e a Nigéria (1-0), em sua histórica estreia nos Jogos Olímpicos.

Elas enfrentarão o terceiro time melhor colocado do Grupo A ou B nas quartas de final.

O Japão, que derrotou a Nigéria por 3 a 1 em partida disputada simultaneamente em Nantes, ficou com o segundo lugar na chave e buscará uma vaga nas semifinais contra o líder do Grupo B, muito provavelmente os Estados Unidos.

A seleção brasileira, prata em Atenas-2004 e Pequim-2008, com Marta no time, agora espera passar de fase como uma das duas melhores terceiras colocadas, mas não depende mais só de si mesma.

