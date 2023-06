Com Marta e nova geração, Pia Sundhage anuncia convocadas para Copa do Mundo Feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 19:06 Compartilhe

A treinadora Pia Sundhage divulgou nesta terça-feira (27) a lista das 23 convocadas de uma seleção brasileira renovada, liderada pela experiente atacante Marta, que tentará surpreender na Copa do Mundo Feminina entre julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia.

A lendária camisa 10 vai disputar seu sexto Mundial aos 37 anos e após se recuperar de uma lesão no joelho direito, a pior da carreira, que a afastou dos gramados por quase um ano.

“Sem dúvida” será minha última Copa do Mundo, disse a atacante ao canal do YouTube CazéTV, em entrevista transmitida antes de Sundhage revelar a lista de convocadas.

Considerada a melhor jogadora de futebol da história, Marta tem a chance de aumentar sua marca como artilheira em Copas (17 gols, um a mais que o alemão Miroslav Klose).

A estrela brasileira vai liderar em campo um time que não é favorito ao título e cuja melhor atuação em Copas foi o vice-campeonato em 2007, na China.

“Marta é a rainha, o ícone, e estar perto dela é simplesmente contagiante. Ela é generosa e tem muita energia. No passe final, ela é uma das melhores. Ela vai ser titular? Não sei ainda”, disse a treinadora sueca.

Sundhage, vice-campeã mundial em 2011 comandando os Estados Unidos, destacou a qualidade técnica da jogadora brasileira, embora tenha alertado que, devido à idade, está menos explosiva do que há alguns anos.

“Tenho certeza de que ela vai desempenhar bem o papel que lhe dei”, disse a treinadora de 63 anos, que será a primeira mulher a comandar o Brasil em uma Copa do Mundo.

– Onze estreantes na Copa –

Marta (Orlando Pride, EUA) vai comandar um elenco que Sundhage se propôs a renovar depois de a seleção brasileira, comandada por Vadão, ter sido eliminada pela anfitriã França no Mundial de 2019, nas oitavas de final.

A equipe terá as ausências notáveis da meio-campista Formiga, que deixou a seleção em 2021, mas foi convocada para defender o Brasil no Mundial de Futebol 7, em setembro, no México, e da atacante Cristiane, descartada pela técnica sueca.

Onze das 23 convocadas farão sua estreia em uma Copa do Mundo, enquanto as goleiras Letícia e Bárbara, as zagueiras Kathellen, Rafaelle e Tamires, e as atacantes Bia Zaneratto, Andressa Alves e Debinha, entre outras, estão no grupo das jogadoras que já disputaram Copas.

O Corinthians é o clube com mais representantes na lista: a goleira Letícia Izidoro, a lateral Tamires e as meio-campistas Duda Sampaio e Luana.

Treze das 24 jogadoras que conquistaram a Copa América na Colômbia-2022 viajarão para Austrália e Nova Zelândia.

“Em quatro anos (no comando), tenho buscado organizar o time, que tem funcionado principalmente na defesa. No ataque, estamos mais organizadas, embora a forma brasileira de lidar com as situações ofensivas seja fantástica e cada vez melhor”, afirmou Sundhage.

O Brasil, que está no Grupo F junto com França, Jamaica e Panamá, vai se despedir de sua torcida em um amistoso contra o Chile no domingo, em Brasília.

A seleção vai estrear na Copa do Mundo no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide, na Austrália.





Lista de convocadas:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo), Camila (Santos).

Defensoras: Antonia (Levante, ESP), Bruninha (Gotham FC, EUA), Kathellen (Real Madrid, ESP), Lauren (Madrid CFF, ESP), Mônica (Madrid CFF, ESP), Rafaelle (Arsenal, ING), Tamires (Corinthians).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage, EUA), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride, EUA), Ana Vitória (Benfica, POR), Ary Borges (Louisville City, EUA).

Atacantes: Andressa Alves (Roma, ITA), Geyse (Barcelona, ESP), Nycole (Benfica, POR), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current, EUA), Gabi Nunes (Madrid CFF, ESP), Marta (Orlando Pride, EUA).

