Com Marquinhos de interino, Avaí vence Tombense fora de casa e sobe na tabela

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/05/2023 - 20:42 Compartilhe

O Avaí conquistou três pontos importantes na sua recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. Com o ex-maia Marquinhos como auxiliar, após a demissão de Alex de Souza, o time catarinense superou o Tombense por 1 a 0, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), pela quinta rodada. Eduardo, ainda no primeiro tempo, foi o autor do gol da vitória. João Pedro, do Tombense, e Vitinho, do Avaí, foram expulsos.

Com mais três pontos, o Avaí saiu da porta do Z4 – zona de queda – e subiu para a 10.ª colocação com seis. Já o Tombense, conheceu sua segunda derrota e ocupa a 12.ª posição, com quatro pontos.

No primeiro jogo sem Alex, demitido após a derrota no meio de semana por 3 a 0 para o Vila Nova, o Avaí iniciou a partida mais confiante. Com a posse de bola, o time de Santa Catarina rodou a bola e teve presença ofensiva, principalmente com Waguininho, em chutes de longa distância. Aos poucos, o Tombense foi equilibrando as ações e colocou o time mineiro no jogo em chute de Alex Sandro, que parou no travessão.

Após um início animador, a partida foi caindo de produção na reta final. Com muitos erros de passes, o jogo ficou concentrado no meio campo. E foi no erro que o Avaí abriu o placar, aos 38 minutos.

Pressionando a saída de bola do Tombense, João Pedro vacilou e Eduardo roubou a bola, avançou e finalizou na saída do goleiro Felipe Garcia. Os donos da casa tentaram uma reação ainda nos acréscimos. Desorganizado, ficou fácil para o Avaí levar a vantagem para os vestiários.

O Tombense voltou a campo em busca do empate. O time mineiro até começou com gás, porém, João Pedro exagerou na dose e levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso com 15 minutos de jogo. Mesmo com um a menos, o Tombense seguiu com o domínio da partida. O Avaí se retraiu e esperava alguma brecha para armar o contragolpe e encaminhar os três pontos.

Como na primeira etapa, o jogo caiu de produção na metade e os erros voltaram a aparecer em Muriaé. Na reta final, o Tombense foi para o abafa e ainda contou com a expulsão de Vitinho, aos 38 minutos, que igualou as equipes numericamente em campo. Apesar do confronto ter ficado aberto, o Avaí soube segurar a pressão dos donos da casa e levou os três pontos para Florianópolis.

Na sexta e próxima rodada, o Avaí entra em campo na sexta-feira, às 21h30, no clássico contra a Chapecoense, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o Tombense atua no sábado, contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, às 18h15, na capital cearense.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 1 AVAÍ

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Roger Carvalho e Guilherme Santos (Marcelinho); Bruno Santos, Bruno Silva, João Pedro, Jaderson (Luiz Fernando), Matheus Frizzo (Zé Vitor) e Egídio (Franco Medeiros) ; Alex Sandro (Felipe Cruz). Técnico: Marcelo Chamusca.

AVAÍ – Ygor Vinhas; Thales Oleques (Igor), Alan Costa, Didi e Natanael; Wellington, Eduardo (Giva Santos) e Xavier (Vitinho); Waguininho (Gustavo Modesto), Dentinho (Marquinhos Cipriano) e Rafael Gava. Técnico: Marquinhos (auxiliar).

GOL – Eduardo, os 38 minutos do 1º tempo (Avaí);

ÁRBITRA – Edina Alves Batista (FIFA-SP).

CARTÕES AMARELOS – Pedro Costa (Tombense); Thales Oleques, Ygor Vinhas, Natanael, Marquinhos Cipriano e Igor (Avaí).

CARTÕES VERMELHOS – João Pedro (Tombense); Vitinho (Avaí).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis





LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, Muriaé (MG).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias