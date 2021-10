Com Marcos Rocha, Palmeiras treina e encerra preparação para duelo contra o Internacional Lateral direito se junta a trio de selecionáveis e opções para Abel crescem

O Palmeiras treinou na tarde deste sábado (16), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Internacional, neste domingo (17), às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades foram o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que retornaram de suas seleções.

Após defenderem, respectivamente, as seleções de Brasil, Paraguai e Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Weverton, Gómez e Piquerez voltaram a treinar com o grupo. O trio fica à disposição da comissão técnica após desfalcarem o time contra Bahia, Red Bull Bragantino e América-MG.

O zagueiro Kuscevic também participou de todo o treinamento, se restrições. Vale lembrar que ele havia sentido dores musculares na partida contra o Bahia, na última terça-feira (12). O lateral-direito Marcos Rocha e o meio-campista Zé Rafael treinaram normalmente, assim como nas demais atividades dessa semana.

O Verdão ocupa a quinta colocação do Brasileiro, com 40 pontos. No primeiro turno, o time conquistou a vitória sobre o rival gaúcho no Beira-Rio, por 2 a 1, com gols de Danilo e Deyverson. Agora, vai a campo em busca de reabilitação após cinco rodadas sem vitória.

