Com Marcos Palmeira, documentário ‘A era dos Humanos’ estreia na TV no domingo, 27

Premiado no Festival Internacional de Londres, o documentário A “Era dos Humanos” fará sua estreia na TV aberta neste final de semana. A TV Cultura exibirá o longa, apresentado por Marcos Palmeira, neste domingo, 27, às 22h.

Dirigido por Iara Cardoso, o documentário explora os diversos biomas do Brasil através de diferentes olhares que evidenciam a interdependência entre a natureza e o ser humano. Além de seguir as histórias individuais de um paraquedista, um brigadista, uma exploradora da floresta amazônica e um mergulhador, A Era dos Humanos conta ainda com participação de Carlos Nobre, Thelma Krug, Miguel Nicolelis e Luciano Huck.

+Marcello Novaes comemora mais um papel de vilão: ‘Desafiador’

+Giovana Cordeiro destaca o poder transformador do esporte: ‘Impacto social positivo’

“A exibição de A Era dos Humanos na TV aberta visa tornar acessível o conhecimento científico sobre os impactos das mudanças climáticas”, afirmou Cardoso sobre a chegada do filme à TV Cultura. “Esses impactos já são visíveis e sentidos no nosso cotidiano. O documentário nos confronta com a realidade de que estamos profundamente interconectados: cada uma de nossas ações gera um impacto no planeta. Ainda há tempo de mudar o curso que determinamos para esta nova era.”

Lançado em 2023 pelo Globoplay, A Era dos Humanos foi indicado a 23 prêmios, vencendo como Melhor Documentário no Festival Internacional de Londres e Prêmio de Excelência em Documentário no Impact Docs Award.