Com Marcelo D2, Amstel traz o ‘Carnaval’ holandês para São Paulo em 4 dias de evento

A Amstel, uma das cervejas puro malte que fazem parte do portfólio do Grupo HEINEKEN, volta a ocupar a região do Rio Pinheiros para celebrar o ‘Kings Day’, tradicional feriado holandês conhecido por sua atmosfera vibrante e colorida. Em sua segunda edição consecutiva, o evento proprietário da marca promete conectar São Paulo à energia única da Holanda, nos dias 26 e 27 de abril e 3 e 4 de maio. O acesso é gratuito, por meio de resgate virtual de ingresso, e contará com passeio de balsa, comidas típicas e uma programação especial voltada ao samba – ritmo que traduz a alma brasileira e reforça o espírito festivo da celebração.

Outra novidade é que, neste ano, a Amstel não só trará o ‘carnaval holandês’ para o Brasil, como também levará um pedaço do carnaval brasileiro para Amsterdã, sob o comando de Marcelo D2. Conectando o passado e o presente, D2 vem mostrando que o samba também pode rimar – e rima com resistência, identidade e contemporaneidade. Ele foi o nome escolhido para desembarcar na capital holandesa no dia 26 de abril, levando o melhor da nossa roda de samba brasileira.

Ao longo desse período, a marca também prepara ativações em mais de 250 bares espalhados pelo Brasil, tendo o Kings Day como tema central.

“Somos uma marca holandesa que tem o Brasil como nosso principal mercado. Ao trazermos o ‘carnaval holandês’, o Kings Day, para todo o Brasil, por meio das ativações nos bares, e para São Paulo com este evento proprietário, oferecemos ao público a celebração da nossa origem conectada à festividade intrínseca ao povo brasileiro. Se a festa por lá comemora o rei, por aqui comemoramos com a nossa majestade: o samba”, comenta João Victor Guedes, diretor de marketing da Amstel no Brasil.

Segundo Guilherme Bailão, diretor de patrocínios e experiências de marcas do Grupo HEINEKEN, assim como foi em 2024, o Kings Day deste ano em São Paulo contará novamente com a oportunidade de o público vivenciar e ocupar a cidade da mesma forma que os holandeses – tendo o samba como protagonista: “Seguiremos com os passeios de balsa no Rio Pinheiros, para até 100 pessoas por vez, remetendo aos barcos cheios de ‘foliões’ espalhados pelos canais e rios holandeses durante o Kings Day. Tudo isso envolto por muito samba, ritmo que faz parte da vida dos brasileiros. Será, por meio dele, que vamos promover e apresentar nossas credenciais de marca”, comenta.

O ‘carnaval’ holandês em São Paulo

Conhecido como o ‘carnaval holandês’, o Kings Day (ou Dia do Rei) ocorre oficialmente em 27 de abril, data do aniversário do monarca, o rei Guilherme Alexandre. Quando a data cai em um domingo, o público holandês festeja no sábado anterior, como neste ano. No entanto, sua atmosfera contagiante toma conta do mês inteiro, com festas a céu aberto e barcos que percorrem os canais e rios das cidades holandesas, cujas ruas se enfeitam de laranja – cor símbolo da família real dos Países Baixos.

Inspirada nessa jornada cultural, a edição paulistana do Kings Day convida o público a viver uma experiência sensorial e divertida, exaltando e celebrando os laços entre Brasil e Holanda por meio da música, da arte, das comidas típicas e da cerveja.

O evento na capital paulista terá a ‘nossa majestade’, o samba, como figura central, com o público adicionando tons de laranja durante a festa. Sobre os passeios de balsa, eles sairão da altura da Ponte Jaguaré, de meia em meia hora, e navegarão até a Ponte Cidade Universitária. Dentro da embarcação, haverá muita música e um bar temático da Amstel.

A programação musical contará com convidados pra lá de especiais. No primeiro final de semana, no sábado, dia 26, o evento na capital paulista trará Leci Brandão, que convida Ju Moraes, vocalista do grupo Sambaianas, para uma apresentação que promete unir tradição e contemporaneidade. Já no domingo, dia 27, será a vez do grupo Fundo de Quintal apresentar seus clássicos. DJs e rodas de samba também garantirão muita música ao público presente. A programação do segundo final de semana será divulgada em breve.

Acesso e local do evento

Os quatro dias de celebração do Kings Day em São Paulo serão gratuitos, e a retirada dos ingressos deverá ser realizada por meio do site da Amstel, que fornecerá as informações sobre programação, dias, atrações, line-up, quantidade de ingressos, etc. Ao clicar em “resgatar”, o usuário será direcionado para a plataforma da Sympla, onde poderá obter sua entrada a partir de segunda-feira, 21 de abril.

Os ingressos terão duas datas de abertura: 21 de abril para o primeiro final de semana do evento e 28 de abril para o segundo final de semana. A opção de retirada será somente em pares, não havendo convites individuais.

O evento terá capacidade para receber 1.000 pessoas por dia. Toda a ação leva a assinatura da ATENAS.ag, agência parceira da marca e responsável pelo planejamento, criação e execução do projeto – incluindo também a idealização da plataforma Vem Pra Roda.

Parceria com Marcelo D2

Sob o comando de Marcelo D2, a marca fará uma ação especial no sábado, dia 26, levando uma verdadeira roda de samba em uma embarcação pelos canais da capital holandesa, atraindo a atenção do público presente. Uma maneira lúdica, divertida e que reforça ainda mais a conexão com os valores da marca, sendo autêntica, progressista e inovadora.

“Estou muito animado em cantar, tocar e levar o samba ao Kings Day, além da possibilidade, com a parceria da Amstel, de representar o samba para todos os lugares do mundo, colocando-o onde ele realmente merece, né? No trono majestoso”, celebra o cantor e compositor Marcelo D2.

Serviço:

Kings Day em São Paulo

Dias: 26 e 27 de abril, 3 e 4 de maio de 2025

Local: Ciclovia do Rio Pinheiros – Ponte do Jaguaré, São Paulo (Trecho em frente ao Parque Cândido Portinari)

Shows: Leci Brandão convida Ju Moraes (vocalista do Sambaianas) (Sábado, dia 26); Fundo de Quintal (Domingo, dia 27)

Horário: das 15h às 22h

Entrada: Gratuita

Ingressos: Os links para garantir os ingressos gratuitos estarão disponíveis nos dias 21 e 28 de abril no site oficial da Amstel – Kings Day.