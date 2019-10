Com Marcão, Fluminense consegue feito inédito nesta edição do Campeonato Brasileiro

Rio – Fluminense e Cruzeiro empataram em 0 a 0, no Mineirão, na última quarta-feira. Além de conquistar mais um ponto importante fora de casa, o clube carioca conseguiu um feito inédito nesta edição do Campeonato Brasileiro: são duas partidas sem levar gol. No último domingo, a equipe das Laranjeiras derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos.

Está é a terceira vez que este fato acontece na temporada. Quando o técnico ainda era Fernando Diniz, o Fluminense ficou sem levar gols nos jogos contra o Bangu, pelo Carioca, e contra o Antofagasta, pela Sul-Americana, respectivamente. Depois, em partidas contra Luverdense e Santa Cruz, ambas pela Copa do Brasil.

Desde que assumiu o clube Tricolor, Marcão vem se tornando experientes em feitos inéditos. Foi sob o seu comando quando o Fluminense emplacou pela primeira vez duas vitórias seguidas no Brasileiro de 2019 (Grêmio e Botafogo).