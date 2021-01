Com marca histórica de Lewandowski, Bayern goleia o Schalke e dispara no Alemão

Os extremos da tabela do Campeonato Alemão se enfrentaram neste domingo, em partida válida pela 18ª rodada. O Bayern de Munique confirmou a força e goleou o Schalke 04 por 4 a 0, abrindo vantagem de 7 pontos em relação ao vice líder, RB Leipzig.

O embate começou com ofensiva dos donos da casa, que não se intimidaram diante do gigante Bayern. O primeiro lance da partida foi a tentativa de Becker de balançar as redes do goleiro Neuer. Não entrou, porém já demonstrava disposição do Schalke 04 para dar trabalho ao líder. Os primeiros 20 minutos foram difíceis e a equipe comandada pelo técnico Hans-Dieter Flick buscava espaços na fechada defesa do adversário. Aos 33 minutos, porém, o meia Thomas Muller encontrou espaço e mandou direto para as redes do goleiro Fährmann. O resto do primeiro tempo transcorreu com chances para ambos os lados, mas sem que nenhum anotasse.

No entanto, o Bayern que voltou do intervalo mostrou porque detém a liderança. Em bela jogada e assistência de Kimmich, o artilheiro Lewandowski ampliou a vantagem para os visitantes. O melhor jogador de 2020 mantém sua conta aberta para se equiparar aos maiores artilheiros do Alemão e fez história ao tornar-se o primeiro jogador da Bundesliga a marcar em oito jogos seguidos fora de casa.

O Schalke continuava pressionando e criando chances, disposto a diminuir o placar. Em lance de perigo, Serdar buscou espaço e bateu direto, cobrando esforço de Neuer para defender e evitar o gol. No entanto, não foi o suficiente. Quando o jogo chegava aos minutos finais, Muller novamente atacou e, aos 43, com nova assistência de Kimmich, marcou sem chance para o goleiro Fährmann. Ainda havia tempo para mais um, dessa vez de Alaba, aos 45 minutos.

Com o triunfo, o líder vai a 42 pontos e se consolida na posição, especialmente após os tropeços, nesta rodada, de Leipzig, que perdeu para o Mainz 05, e Bayer Leverkusen, que parou diante do Wolfsburg. O Schalke, com 7 pontos, amarga a última posição, com apenas uma vitória em 18 jogos.

A 18ª rodada se encerra nesta tarde, com o embate entre Hoffenheim e Colônia.

