Com maratona em casa, São Paulo busca seguir com invencibilidade

O time do momento do Campeonato Brasileiro é o São Paulo. Com estatísticas positivas em todos os quesitos, o elenco comandado por Fernando Diniz soma outro ponto muito importante: o Tricolor ainda não perdeu jogando em casa pelo torneio em 2020.

Pelo Brasileirão, foram seis vitórias e quatro empates, com 15 gols feitos e seis tomados. Como se não bastasse, o Tricolor não perde no estádio do Morumbi desde o início desta competição (contando Libertadores, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana).

Relembre os resultados das partidas dentro do Morumbi:

São Paulo 1 x 1 Bahia

São Paulo 1 x 0 Athletico-PR

São Paulo 2 x 1 Corinthians

São Paulo 3 x 1 Fluminense

São Paulo 1 x 1 Bragantino

São Paulo 2 x 2 River Plate*

São Paulo 3 x 0 Atlético-GO

São Paulo 0 x 0 Grêmio

São Paulo 5 x 1 Binacional*

São Paulo 2 x 2 Fortaleza**

São Paulo 4 x 3 Lanús***

São Paulo 2 x 1 Goiás

São Paulo 3 x 0 Flamengo**

São Paulo 1 x 1 Vasco

*Partida válida pela Copa Libertadores.

**Partida válida pela Copa do Brasil.

***Partida válida pela Copa Sul-Americana.

Além de ser um ponto positivo por si só, outra questão chama a atenção: o São Paulo receberá três jogos quase seguidos dentro de casa a partir deste domingo, quando enfrentará o Sport no Morumbi. Depois, pega o Botafogo (9 de dezembro) e o Atlético-MG (16/12). Antes, “viaja” para duelar no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena (13 de dezembro). A próxima viagem será em 23/12, quando pega o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil.

A última derrota na casa do São Paulo aconteceu no dia 29 de julho, por 3 a 2, na dolorosa eliminação diante do Mirassol, no Campeonato Paulista. Depois disso, porém, o time não perdeu mais no Morumbi, em todas as competições que disputa(va).

O Tricolor é o líder do Brasileirão com 44 pontos conquistados e um jogo a menos em comparação ao Atlético-MG, em segundo e com 42 pontos. O time pega o Sport neste domingo, às 16h, pela 24ª rodada. Além dessa competição, o São Paulo também disputa a Copa do Brasil.

