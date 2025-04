Com mandado de prisão, sobrinho de Bolsonaro agora diz que está indo para Europa

Alvo de um mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal na última semana, Léo Índio, sobrinho de Jair Bolsonaro, publicou uma foto no story de seu WhatsApp embarcando em um avião. Na legenda da publicação, feita nesta segunda-feira, 7, o sobrinho do ex-presidente colocou emojis de adeus à Argentina e uma seta para Portugal, indicando seu possível destino.

Léo Índio, como informou a coluna, fugiu do Brasil para a Argentina no início de março, logo após o STF mantê-lo réu por participar nos atos golpistas do 8 de Janeiro. Na última semana, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva do sobrinho de Bolsonaro alegando uma “evidente fuga” que impediria a aplicação da lei penal, caso ele fosse condenado na Corte.

Nas publicações em forma de stories, desta segunda-feira, 7, Léo Índio deu a entender que seu destino final é a Espanha, com uma passagem por Portugal. A viagem, no entanto, só seria possível se ele tivesse um passaporte europeu, uma vez que o documento brasileiro foi apreendido pela PF em 2023.

O trajeto também não poderia ter conexões no Brasil, porque o mandado de prisão do qual é alvo consta no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

A coluna buscou contato com Léo Índio questionando-o sobre seu post, mas não teve respostas até a publicação desta reportagem.

