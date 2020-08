Com mais um de Léo Gamalho, CRB vence Brasil-RS e entra no G4 da Série B

O CRB contou mais uma vez com o faro de gol de Léo Gamalho, dessa vez para ganhar do Brasil de Pelotas, por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Artilheiro da competição, Léo Gamalho marcou os quatro gols do CRB, que chegou aos sete pontos e subiu para a quarta colocação. O Brasil de Pelotas, que havia empatado nas três primeiras rodadas, é o 15º colocado.

Atuando em casa, o CRB assustou logo aos sete minutos. Magno Cruz cruzou e por muito pouco Léo Gamalho não completou. Depois, porém, o time alagoano passou a encontrar muitas dificuldades para entrar na defesa do Brasil de Pelotas, que só se defendia.

A única tentativa gaúcha foi aos 40 minutos, quando Gabriel Poveda viu Victor Souza adiantado e tentou de muito longe. O goleiro conseguiu se recuperar. Logo depois, Diego Torres soltou a bomba e quase marcou para o CRB.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. Erik cobrou falta por cima da barreira e Rafael Martins espalmou. A bola ainda tocou no travessão. Melhor em campo, o CRB conseguiu abrir o placar aos 24 minutos. Erik fez boa jogada e tocou para Diego Torres, que rolou para Léo Gamalho completar. Foi o quarto gol em quatro jogos do centroavante. Mesmo na frente, o CRB continuou em cima e exigiu boas defesas de Rafael Martins até o fim.

Os dois times voltam a campo no sábado, pela quinta rodada. O CRB recebe o Vitória, às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió, e o Brasil de Pelotas enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21 horas, no Bento Freitas.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 BRASIL DE PELOTAS

CRB – Victor Souza; Reginaldo, Gum, Xandão e Hugo; Thiaguinho (Carlos Jatobá), Washington e Diego Torres (Felipe Menezes); Magno Cruz (Erik), Léo Gamalho e Bill (Luidy). Técnico: Marcelo Cabo.

BRASIL DE PELOTAS – Rafael Martins; Leandro Camilo, Lázaro e Héverton; Rodrigo Ferreira (Maicon Silva), Sousa, Bruno Matias, Gegê (Nathan Cachorrão) e Mateus Mendes (Gustavo Cazonatti); Gabriel Poveda e Dellatorre (Luiz Henrique). Técnico: Hemerson Maria.

GOL – Léo Gamalho, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Diego Pombo Lopez (BA).

CARTÕES AMARELOS – Carlos Jatobá e Washington (CRB); Mateus Mendes, Gustavo Cazonatti e Sousa (Brasil de Pelotas).

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Veja também