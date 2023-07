Com mais quatro times, Série D já tem 18 classificados ao mata-mata

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/07/2023 - 22:20 Compartilhe

A 13.ª e penúltima rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro teve mais 17 jogos neste domingo e quatro novos classificados: Maranhão-MA (Grupo A2), Nacional-PB e Sousa-PB (Grupo A3), Ceilândia-DF (Grupo A5). A Inter de Limeira também jogou e poderia ter garantido A classificação, mas não venceu.

Último time paulista a entrar em campo nesta rodada, a Inter de Limeira empatou sem gols com o FC Cascavel-PR e chegou a 19 pontos, em terceiro lugar do Grupo A7. O quinto colocado é a Ferroviária, com 17 e que pode chegar a 20.

No Grupo A2, o Maranhão garantiu vaga ao vencer o Tocantinópolis-TO por 2 a 1 e chegar a 21 pontos, em segundo lugar. O quinto colocado é o próprio adversário, com 14.

No Grupo A3, o Nacional-PB bateu o Iguatu-CE por 3 a 1 e lidera com 23 pontos, se classificando com o vice-líder Sousa-PB, também com 23, que jogou no sábado. Isso foi possível graças ao empate do quinto colocado Santa Cruz, por 1 a 1, com o Potiguar-RN. Pelo Grupo A5, o Ceilândia-DF lidera com 27 pontos após vencer o o União-MT por 2 a 0, justamente o quinto colocado com 20 pontos.

Assim, a lista com todos os 18 classificados de forma antecipada, de um total de 32 times, conta com Nacional-AM, Tuna Luso-PA e Águia-PA (Grupo A1), Ferroviário-CE, Maranhão-MA e Atlético-CE (Grupo A2), Nacional-PB e Sousa-PB (Grupo A3), Retrô-PE e Bahia de Feira-BA (Grupo A4), Ceilândia-DF e Operário-MT (Grupo A5), Portuguesa-RJ, Athletic-MG e Democrata-MG (Grupo A6), Patrocinense-MG e Maringá-PR (Grupo A7) e Hercílio Luz-SC (Grupo A8).

A rodada vai ser fechada na segunda-feira com o jogo entre o já classificado Democrata-MG contra o Resende-RJ, que ainda tem chances de brigar pela quarta vaga no Grupo A6.

CONFIRA OS JOGOS DA 13.ª RODADA:

SÁBADO

Nova Iguaçu-RJ 1 x 1 Real Noroeste-ES

São Joseense-PR 1 x 0 Brasil-RS

Vitória-ES 3 x 1 Santo André-SP

Falcon-SE 1 x 0 Atlético Alagoinhas-BA

Interporto-TO 0 x 2 Iporá-GO

Operário-MT 9 x 0 Real Ariquemes-RO

Portuguesa-RJ 1 x 0 Athletic-MG

Bahia de Feira-BA 1 x 0 ASA-AL

Anápolis-GO 0 x 0 Brasiliense-DF





Ferroviária-SP 1 x 2 Maringá-PR

XV de Piracicaba-SP 1 x 0 Operário-MS

Águia-PA 6 x 1 São Raimundo-RR

Pacajus-CE 1 x 1 Sousa-PB

Parnahyba-PI 1 x 1 Atlético-CE

DOMINGO

Patrocinense-MG 2 x 0 Crac-GO

Concórdia-SC 4 x 0 Caxias-RS

Ceilândia-DF 2 x 0 União-MT

Globo-RN 0 x 1 Campinense-PB

Trem-AP 0 x 1 Humaitá-AC

Caucaia-CE 3 x 1 Fluminense-PI





Cruzeiro-AL 2 x 1 Retrô-PE

Nacional-AM 2 x 1 Tuna Luso-PA

Maranhão-MA 2 x 1 Tocantinópolis-TO

Nacional-PB 3 x 1 Iguatu-CE

Santa Cruz-PE 1 x 1 Potiguar de Mossoró-RN

Jacuipense-BA 2 x 2 Sergipe-SE

FC Cascavel-PR 0 x 0 Inter de Limeira-SP

Aimoré-RS 0 x 4 Camboriú-SC

Novo Hamburgo-RS 5 x 5 Hercílio Luz-SC

Ferroviário-CE 6 x 1 Cordino-MA

São Francisco-AC 0 x 3 Princesa do Solimões-AM

SEGUNDA-FEIRA

20h30

Democrata GV-MG x Resende-RJ

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias