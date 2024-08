Com mais de 50 editoras, Festival de Literatura do Club Athletico Paulistano reúne escritoras premiadas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 18:30 Para compartilhar:

O Festival de Literatura do Club Athletico Paulistano (Flicap) deste ano vai disponibilizar mais de dois mil títulos de todos os gêneros literários e com obras para todas as idades. O clube comemora a 8ª edição do Festival nos dias 17 e 18 de agosto. A programação do evento, gratuito para sócios e visitantes, pode ser conferida no site https://www.paulistano.org.br/. A expectativa é que mais de cinco mil pessoas participem do festival este ano.

Além da exposição de cerca de 50 editoras e livrarias, esta edição trará a já consolidada “Conversa com autores”, desta vez com as escritoras premiadas Tatiana Salem Levy e Socorro Acioli; e muitas novidades, como lançamentos de associados escritores do Paulistano; mesa redonda dos premiados do concurso literário 2024, espetáculos musicais, oficinas criativas para crianças e adultos.

“Nosso compromisso é com o reforço e a expansão do hábito de ler, queremos que nossos visitantes compartilhem experiências, celebrem a riqueza da literatura, ampliem suas bibliotecas e também possam conhecer novos autores, por meio do contato direto com os escritores e, claro, preços especiais”, diz André Sturm, curador do festival.

A palestra “Os caminhos da publicação de livros” com Marcelo Nocelli (18, às 14h) vai apresentar o processo de edição e publicação de um livro, desde a preparação do original, formas de publicação, projeto gráfico, distribuição e vendas. Nocelli é sócio na editora Reformatório, consultor editorial da Cult, autor de contos e crônicas publicados em revistas e sites especializados no Brasil, Alemanha e Itália.

A artista visual e editora do selo Loreley Books, Marcia Rosenberger, conduzirá a “Oficina de Arte Postal”, também no domingo (18) às 14h. São 20 vagas para participantes a partir dos 14 anos. O objetivo da oficina é apresentar o movimento “Arte Postal” a partir da confecção de correspondências neste formato. Em um lado do cartão, será criada uma ilustração com a técnica da colagem analógica. No verso, o postal será preenchido com uma mensagem ao destinatário. O participante será convidado a selar e enviar o cartão pelo correio.

Com um foco especial nas crianças, o Flicap traz cinco atividades dedicadas para o público infantil. Um espaço para desenhar e colorir estará aberto durante todo o evento. No sábado (17), às 14h, as crianças serão convidadas a participar de uma leitura e ilustração ao vivo do livro “Matemática do Urso” com os autores Blandina Franco e José Carlos Lollo, que têm mais de 40 livros editados, entre eles a famosa série dos quatro Pums: “Quem soltou o Pum”, “Soltei o Pum na escola!”, “Deixei o Pum escapar” e “O Pum e o Piriri do Vizinho”. Uma oficina criativa chamada “Livro Bicho” (18, às 10h) vai estimular a criançada a construir livros inspirados em animais da fauna brasileira.

Nos dois dias do evento, a partir das 10h, o grupo de recreadores Os Topetes vai divertir as crianças através de pinturas artísticas faciais inspiradas em personagens da literatura. O espetáculo de música e contação de histórias “A tecelã de nuvens”, com o Grupo Crejoá, vai emocionar crianças e adultos no domingo (18) a partir das 11h30.

“O projeto desta edição oferece uma variedade de atividades importante com foco na valorização cultural, um espaço para a troca de ideias, de apresentação de novos talentos e de diferentes expressões literárias”, conclui HelO Bello Barros, assessora cultural do CAP e que divide a curadoria do Flicap com André Sturm.

Conversa com autores

As escritoras premiadas Socorro Acioli e Tatiana Salem Levy vão conversar com o público no dia 17, às 11h e 16h respectivamente. Na sequência de cada bate-papo, o Festival abre espaço para uma sessão de autógrafos com as escritoras.

Socorro Acioli é cearense e começou na literatura aos 8 anos quando lançou “O Pipoqueiro João”. Venceu o Prêmio Jabuti em 2013 com a obra infantil “Ela tem olhos de céu” (Editora Gaivota). No ano seguinte, lançou “A cabeça do santo” (Companhia das Letras), um romance que foi traduzido e publicado na Inglaterra, Estados Unidos, França, México e Itália, consolidando sua reputação internacional. Em 2023, Acioli estreou na poesia com “Takimadalar, as ilhas invisíveis” e lançou “Oração para desaparecer”, seu segundo romance.

Tatiana Salem Levy é escritora, investigadora na Universidade Nova de Lisboa e colunista do jornal Valor Econômico. Publicou os romances A Chave de Casa (Prêmio São Paulo de Literatura), Dois Rios, Paraíso, Vista Chinesa e, o mais recente, Melhor não contar. É autora também de dois livros infantis, Curupira Pirapora (Prêmio FNLIJ) e Tanto Mar (Prêmio ABL), do ensaio A experiência do fora: Blanchot, Foucault e Deleuze e do livro O mundo não vai acabar, que reúne várias de suas colunas publicadas desde 2014. Eleita pela revista britânica Granta para a seleção dos vinte melhores jovens escritores brasileiros, seus livros já foram publicados em catorze países.

Mesa Redonda

O público do Flicap terá a oportunidade ainda de participar de uma mesa redonda, dia 18 às 16h, com os vencedores do Concurso Literário do Club Athletico Paulistano 2024. Durante o evento, será possível interagir diretamente com os escritores premiados, que vão abordar suas obras, processos criativos e experiências no mundo literário. O encontro promoverá um diálogo aberto entre os participantes, a fim de proporcionar um momento para compartilhar a paixão pela literatura.

Lançamentos

No domingo (18), a partir das 10h, o festival vai apresentar os livros “A Babá de Nova Iorque”, de Leo Chacra, “A Intimidade da Orquídea”, de Luciano Costa, “Gabo e Gia no museu das sensações”, de Viviane Dallasta, e “A Encantadora de Búfalos”, de Wilma Penteado Ferreira. Os quatro escritores são associados do Club Athletico Paulistano.

“A Babá de Nova Iorque” reúne 14 contos inspirados no teatro e circo, e refletem personagens de classe média, que querem uma alternativa ao sistema. Os contos abordam os principais acontecimentos deste século, quase sempre ambientados em São Paulo, Rio de Janeiro ou Nova York. O autor, Leo Chacra, tem 20 anos de experiência como escritor e diretor de teatro. Atualmente, monta seu texto “O Roubo”, com direção de Patrícia Vilela, para o teatro.

Em “A Intimidade da Orquídea” traz a história do capitão Samuel marcada por guerras, dores e perdas. O romance é contado por meio dos sentimentos dos personagens, mais do que pela narrativa dos fatos. O escritor da obra, Luciano Costa, tem um livro de contos, três ensaios e cinco romances. Costa foi o único jornalista convidado pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez a participar do projeto Periódico Ideal.

O livro “Gabo e Gia no Museu das Sensações”, dedicada ao público infantojunvenil, de Viviane Dallasta, fala sobre o futuro baseado na tecnologia. As histórias entrelaçadas, protagonizadas por duas crianças, Gabo e Gia, promovem a consciência de que nada pode substituir o que é inerentemente humano. Viviane tem atuação em direitos humanos e populações vulnerabilizadas há mais de uma década.

O “A Encantadora de Búfalos” é uma autobiografia da empresária Wilma Penteado Ferreira, a primeira mulher a fabricar e comercializar mozzarella de búfala no Brasil, nos anos 1979. O livro mostra a história da família Camargo Penteado, tradicional na cultura de café e algodão nas fazendas localizadas na região de Dourado, interior de São Paulo, toda a trajetória como empresária, sua contribuição para o desenvolvimento da bubalinocultura no Brasil e para a ciência nas parcerias que estabeleceu com diversas universidades.

Serviço

Flicap – Festival de Literatura do Club Athletico Paulistano

Entrada Gratuita

Datas e horários: 17/08 (das 10h às 19h) e 18/08 (das 10h às 18h)

Local: Ginásio Antonio Prado Junior – Club Athletico Paulistano, Rua Colômbia, 77 – Jardim América – São Paulo – SP