Com mais de 20 Dérbis pelo Corinthians, Sylvinho encara seu primeiro como treinador Entre 1995 e 1999, o ex-lateral-esquerdo defendeu a camisa do Timão 21 vezes em clássicos contra o Palmeiras e teve um retrospecto equilibrado. Agora o desafio é fora de campo

O Corinthians vai até o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, às 19h, neste sábado, pela terceira rodada do Brasileirão-2021. No banco de reservas, o clube terá um profundo conhecedor do Dérbi: Sylvinho, que apesar dos mais de 20 duelos com o rival como jogador, terá sua primeira experiência no clássico na função de treinador. Ele sabe que o jogo é totalmente diferente dos outros.

Contratado recentemente pelo Timão, Sylvinho tem apenas quatro partidas como treinador alvinegro, mas seu passado no Parque São Jorge como atleta e muito mais extenso. Foram 269 jogos com a camisa corintiana entre 1993 e 1999 e cinco títulos oficiais conquistados nesse período glorioso.

Entre essas partidas, obviamente, ele cruzou várias vezes com o maior rival do Corinthians: o Palmeiras, adversário desta noite. Ao todo, entre 1995 e 1999, o ex-lateral-esquerdo disputou 21 Dérbis e acumulou um retrospecto bastante equilibrado contra o Verdão. São seis vitórias, nove empates e seis derrotas, 42,9% de aproveitamento, se considerarmos três pontos por triunfo.

Se o confronto de Sylvinho contra o Palmeiras é equilibrado, não se pode dizer o mesmo em relação a títulos, já que ele foi feliz em duas finais contra o rival: no Paulistão de 1995 e no Paulistão de 1999 (jogo das “embaixadinhas” foi a sua despedida dos Dérbis antes de ir para o Arsenal). Em contrapartida, ele acabou levando a pior nas quartas de final da Libertadores daquele ano, quando bateu e converteu um dos pênaltis na eliminação corintiana.

Como as informações acima mostram, Sylvinho pegou os tempos áureos do Dérbi na segunda metade dos anos 90, com direito a finais de Paulistão, duelos épicos pela Libertadores e até batalha campal provocada pelas embaixadinhas de Edílson Capetinha. Por tudo isso, o treinador sabe o tamanho do clássico.

– Jogo diferente, conheço a casa, e ele vai ser tratado dessa maneira. Pouco tempo e a gente vai trabalhar o pouco tempo que tem. Tanto a preparação tática, recuperação dos atletas, empenho e evidentemente essa diferença, porque o jogo ele é diferente, de um grande nível – disse o técnico em coletiva.

Depois de 26 anos de seu primeiro Dérbi como jogador, em maio de 1995, Sylvinho vai encarar o seu primeiro clássico contra o Palmeiras como treinador, uma experiência nova, mas carregada de conhecimento e envolvimento com esse duelo. Se o comandante alvinegro conseguir levar todo esse conteúdo e esse espírito aos atletas, certamente será um passo enorme para o sucesso.

Números de Sylvinho no Dérbi

21 jogos

6 vitórias

9 empates

6 derrotas

​2 títulos (Paulistão-1995 e Paulistão-1999)

Primeiro: Palmeiras 3 x 1 Corinthians – 21/5/1995 (Pacaembu) – Paulistão

Último: Palmeiras 2 x 2 Corinthians – 20/6/1999 (Morumbi) – Final do Paulistão

Fonte: Almanaque do Timão, do jornalista Celso Unzelte

