Com maior público do ano, Palmeiras conta com o Allianz para seguir na liderança do Brasileirão Verdão entra em campo neste domingo, às 16h, contra o Atlético-MG, diante de um público de quase 40 mil pessoas para se manter líder e o melhor mandante da temporada

O Palmeiras vai defender a liderança pela primeira vez neste Brasileirão-2022 e será justamente diante do vice-líder, o Atlético-MG, ou seja, dois dos melhores times do Brasil entram em campo neste domingo, às 16h, para um duelo mais do que esperado. O Verdão, porém, conta com o fator Allianz Parque, com quase 40 mil pessoas, para se manter no topo e como melhor mandante desta temporada.





GALERIA

> Confira quantos minutos cada jogador do Palmeiras atuou em 2022



TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Com 39,6 mil ingressos vendidos até a tarde do último sábado, o Alviverde registrará seu maior público do ano em casa. A expectativa é de que possa bater até a casa dos 40 mil, mas a certeza é de superar a antiga melhor marca de 2022, diante do Corinthians, no Paulistão, quando o Allianz recebeu 39.511 palmeirenses.

Vale destacar que naquela ocasião havia apenas uma torcida, por conta da determinação do Ministério Público em relação aos clássicos em São Paulo. No entanto, neste domingo, os torcedores do Atlético-MG terão um setor reservado e já esgotaram os ingressos do jogo.

Com essa força das arquibancadas, o Palmeiras ganha ainda mais força para manter um ótimo retrospecto que vem construindo neste ano quando atua como mandante, ostentando a liderança do ranking em comparação com os outros clubes de Série A. São mais de 90% de aproveitamento quando o Verdão joga em casa, somando jogos no Allianz Parque e também na Arena Barueri (duas partidas).

Até aqui, são 18 partidas como mandante do Alviverde em 2022, com 16 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Curiosamente, os “tropeços” palmeirenses foram no Campeonato Brasileiro: empate com o Fluminense em 1 a 1, e derrota para o Ceará, por 3 a 2, logo na estreia. Aliás, desde lá que o time de Abel Ferreira não perde. São 14 duelos de invencibilidade neste momento, um recorde com o técnico.

Neste ano, o Palmeiras já fez sete partidas consideradas “grandes”, seja clássico ou mata-mata, jogando em casa e venceu as sete: Athletico-PR (volta da Recopa, com título), Santos e Corinthians (clássicos pelo Paulistão), Ituano (quartas de final do Paulistão), Red Bull Bragantino (semifinal do Paulistão), São Paulo (volta da final do Paulistão, com virada e título), e Corinthians (Brasileirão, em Barueri).

Diante do Atlético-MG, em mais um jogo grande e valendo liderança, o Palmeiras quer repetir os resultados dessas outras “provas de fogo” que o time teve neste ano. Para isso, vai ter na arquibancada mais um jogador para ajudar a empurrar os 11 dentro de campo a consolidarem mais uma rodada no topo da tabela do Brasileirão.

E MAIS: