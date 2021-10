Com maior oferta da América Latina, venda de fan tokens do Flamengo começa na terça Inicialmente, serão ofertados 1,5 milhão de fan tokens a preço inicial de 2 dólares

Com parceria aprovada pelo Conselho Deliberativo em setembro, Flamengo e Chiliz, fornecedora de blockchain para a indústria de esportes e entretenimento, começarão a comercializar o fan token do clube a partir da próxima terça-feira, dia 19, às 10h, no aplicativo da “Socios.com”. Estarão disponíveis 1,5 milhão de fan tokens, a maior oferta da América Latina na história da plataforma.

O preço dos Fan Tokens $MENGO será de US$2, sendo a única oportunidade de os torcedores comprarem os ativos por um preço fixo. O número de Fan Tokens que cada usuário poderá comprar será controlado, para garantir que o maior número de torcedores possa participar dessa oportunidade. A primeira leva, das 10h às 12h, terá o limite de 100 Fan Tokens $MENGO por usuário. Na segunda leva, a partir das 12h, o limite irá aumentar para 250.

– O Flamengo vai realizar a maior oferta de tokens da história da Socios.com na América Latina. Será também a segunda maior oferta do mundo. Nossa parceira entendeu que não se pode pensar em nada que não seja muito grande quando se fala na maior torcida do mundo. Temos certeza de que a Nação Rubro-Negra vai, mais uma vez, mostrar sua enorme força, apoiando nosso clube e fazendo parte deste projeto importante para o Flamengo – disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

Fan Tokens são ativos digitais colecionáveis, dentro da plataforma de blockchain da Chiliz, que permitem aos donos o direito de votar em enquetes, ganhar recompensas VIP, participar de promoções exclusivas, obter recursos de realidade aumentada e participar de chats, jogos e competições no app “Socios.com”.

A primeira enquete, que estará disponível no app do Socios.com assim que a FTO acabar, dará a chance aos torcedores do Flamengo de escolherem a mensagem que irá aparecer na parede do vestiário no estádio do Maracanã, a casa do Flamengo.

Os donos dos Fan Tokens $MENGO também poderão mostrar o quanto sabem sobre o Mengão, participando de um quiz do Flamengo no app da “Socios.com”, valendo camisas autografadas e produtos oficiais do clube.

Um Fan Token já será suficiente para votar nas enquetes e participar de todos os recursos relacionados ao Flamengo, mas quanto mais tokens um usuário tiver, maior será sua influência – os votos são multiplicados pelo número de tokens – e maior serão as chances de ganhar os prêmios.

– Estamos muito felizes com essa FTO, a segunda maior da história da Socios.com, que mostra a grandeza e o potencial enorme do Flamengo. Os milhões de torcedores do Flamengo ao redor do mundo podem se preparar para se juntar à essa nova e única comunidade de torcedores, em que eles podem mostrar o seu amor pelo time e participar ativamente de ações exclusivas, assim como ganhar prêmios exclusivos. Eu estimulo os torcedores que não querem perder essa oportunidade a terem tudo preparado quando a FTO começar: estamos esperando uma demanda muito alta – disse Alexandre Dreyfus, CEO da Chiliz e da “Socios.com”.

