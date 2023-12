Com luxo e festas, ‘Cruzeiro do Neymar’ tem presença de famosos e contará com shows de Belo, Péricles e outros

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/12/2023 - 9:28 Para compartilhar:

O cruzeiro temático do jogador de futebol Neymar Júnior, chamado de “Ney em Alto Mar”, saiu na terça-feira, 26, do porto de Santos (SP) com destino a Búzios (RJ) e promete três dias de muita diversão. Entre os participantes estão o casal Virgínia Fonseca e Zé Felipe, MC Guimê, MC Livinho, Silvia Abravanel e outros famosos. Além disso, a embarcação contará com shows de Belo, Péricles, MC Ryan e outras atrações.

O que aconteceu:

Lesionado desde outubro, o jogador do Al Hihal é presença garantida no evento, assim como Rafaella Santos, sua irmã. O cruzeiro ainda conta com espaços luxuosos e diferentes opções de lazer;

No primeiro lote, os preços dos quartos estavam entre R$ 5.159, o mais barato, e R$ 7.265, o mais caro. Porém, com o passar do tempo, os preços foram reajustados para R$ 22.240 e R$ 28.240;

Durante os três dias, os participantes do cruzeiro poderão aproveitar cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e opções gastronômicas do mundo inteiro;

Além disso, terá apresentações de Jota Quest, Matheusinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feyjão, Matheuzinho, Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Cereja, Guilherme e Benuto, MC Oruam, MC Poze, MC Orochi e dos comediantes Renato Albani, Victor Sarro e Thiago Ventura;

A embarcação usada para o evento foi a luxuosa MSC Preziosa, que tem 18 andares pelos quais ficam espalhadas as suítes divididas em três modelos: cabines internas, externas e com janela ou varanda.

