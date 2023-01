Com Lula, Tarcísio defende privatizar Porto de Santos e pede ajuda para saúde em SP

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/01/2023 - 20:49 Compartilhe





Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) -O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu nesta quarta-feira, durante encontro em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a privatização do Porto de Santos e pediu recursos federais para a área de saúde no Estado.

“O governador falou dos benefícios para Baixada Santista com a desestatização do porto, como a construção do túnel Santos-Guarujá”, afirmou a comunicação do governo paulista por telefone.





Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura no governo de Jair Bolsonaro, tem a privatização do porto paulista, de controle federal, como uma de suas principais metas. O processo está parado no Tribunal de Contas de União (TCU).

Diferente do governo Bolsonaro, o governo Lula tem sinalizado ser contrário à privatização.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto que o governo vai buscar “o melhor modelo para cada investimento”, incluindo o Porto de Santos.

“O termo, se é privatização, se é concessão, se é PPP, vamos identificar para cada projeto. O que interessa é atrair investimento público e privado para a infraestrutura do país”, disse.

“Temos interesse em atrair investimentos privados? Sim. Temos alguns portos –Santos, Bahia– vamos modelar para modernizar os portos, atrair investimento, melhorar o comércio internacional, reduzir custos de transporte e logística”, acrescentou.

Segundo o governo de SP, Tarcísio ainda defendeu na reunião com Lula a privatização da central atacadista de alimentos Ceagesp, também controlada pelo governo federal.





O governador também pediu recursos federais para a área de saúde, setor que o governo paulista classifica como preocupante, dada a grande quantidade de pessoas aguardando por cirurgias, número acumulado durante a pandemia.

“Houve um bom papo sobre a questão do financiamento para a saúde”, acrescentou a comunicação do governo de São Paulo sem dar mais detalhes.

(Reportagem adicional de Lisandra Paraguassu, em BrasíliaEdição Alberto Alerigi Jr. e Pedro Fonseca)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias