Com Lula na África, Alckmin foca em agenda econômica em SP e relação com a China

Na semana em que é presidente da República em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) terá uma agenda focada em pautas econômicas em São Paulo e participará de um encontro para discutir relações diplomáticas com a China. Alckmin é o chefe do Executivo enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na África para participar de compromissos externos, sendo um deles a reunião da cúpula do BRICS.

O presidente Alckmin participará de uma série de eventos em São Paulo nesta terça-feira, 22. No início da manhã, o presidente em exercício irá visitar um centro de tratamento térmico de resíduos em Mauá, na região metropolitana da capital paulista. Às 9h30, também no município, Alckmin irá participar do lançamento do Fórum Mauá 2023, no teatro municipal da cidade. O evento vai discutir iniciativas de desenvolvimento econômico, ambiental e social para a região.

Às 13h da terça, Alckmin cumprirá uma agenda econômica ao acompanhar a 24ª Conferência Anual Santander, que será realizada no Grand Hyatt Hotel, no bairro de Itaim Bibi, na Zona Oeste da capital paulista. O evento vai reunir representantes das principais empresas brasileiras e investidores institucionais.

Após a conferência, o presidente em exercício irá participar, às 16h, de uma cerimônia em uma usina no município de Araçariguama, na região metropolitana de Sorocaba. O evento consistirá em uma emissão de certificados de renovação de frotas de caminhão e ônibus, e acontecerá nas instalações da usina Gerdau, no quilômetro 52 da rodovia Presidente Castelo Branco.

O presidente em exercício voltará para a capital paulista na quarta-feira, 23, onde participará do 31º Congresso e Exposição da Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave). O evento terá inicio às 9h, na São Paulo Expo, localizada no distrito de Jabaquara, na Zona Sul. No encontro, serão discutidos os rumos e tecnologias do setor automotivo brasileiro.

Segundo a assessoria do presidente em exercício, São Paulo será o único Estado que ele visitará até o retorno de Lula ao Brasil, que deve acontecer depois do sábado, 26. Desde o início do governo, Alckmin, que ocupou o Palácio dos Bandeirantes por 12 anos, é frequentemente escalado para comparecer em eventos com representantes comerciais e econômicos do Estado.

Alckmin se reunirá com parlamentares e representantes da China em Brasília

O presidente em exercício voltará à Brasília ainda na quarta, onde deverá participar da inauguração de um comitê destinado a cuidados com a primeira infância no Palácio do Planalto. Na quinta-feira, 24, Alckmin comparecerá a uma reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban) que reúne autoridades dos dois países com o objetivo de incentivar o relacionamento bilateral com a China. O encontro acontecerá no Palácio do Itamaraty.

A última reunião do Cosban aconteceu em fevereiro deste ano e também contou com a participação de Alckmin. No evento, ele defendeu que é necessário que a taxa de juros – que atualmente está em 13,25% após um corte de 0,5% no início deste mês de agosto – sejam reduzidas para que os investimentos no País se tornem mais atrativos.

“O Brasil, que estava isolado, passa a ser um protagonista importantíssimo na economia mundial. América Latina, Estados Unidos, China, União Europeia, África. Nós temos 2% do PIB do mundo, 98% do comércio está fora do Brasil. Temos que aproveitar todas as oportunidades para gerar emprego, para fazer crescer a economia e baixar os juros. Isso é muito importante para poder atrair mais investimentos e a economia crescer mais”, disse Alckmin à época.

Na sexta-feira, 25, o presidente em exercício irá cumprir agendas internas em Brasília, recebendo CEOs de empresas, prefeitos e parlamentares.

